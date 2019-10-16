За вынос 10 батарей из новостройки брошенного микрорайона Раздольного судят грабителей в Бердске

На скамье подсудимых два человека, которых поймали в поличным при краже 10 батарей отопления в одноэтажных домах. Воры проникли в жилища, разбив окна. Раздольному не повезло с застройщиком, который обанкротился и бросил постройки.

Воры проникли в пустующие дома, разбив окна

Дошло до суда уголовное дело о краже батарей в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», дело поступило в Бердский городской суд 30 августа. В октябре пошло два заседания, но они были отложены. Следующее назначено на 21 октября.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», на скамье подсудимых двое. Им инкриминируют не только кражу (ст. 158, ч. 2, п. а и б УК РФ) и приготовление к преступлению (ст. 30, ч. 3 УК РФ), но и умышленное повреждение или уничтожение имущества (ст. 167, ч. 1 УК РФ).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июне в микрорайоне Раздольном поймали двух человек, которые сняли 10 радиаторов отопления в незаселенных одноэтажных домах. В управлении МВД по Новосибирской области подтвердили, что после задержания двоих злоумышленников полиция начала проверку. Впоследствии в бердском отделе МВД возбудили уголовное дело.

Воров поймали с поличным, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители Раздольного, ставшие очевидцами происшествия и вызвавшие полицию. Они утверждают, что пропало 10 батарей из домов. Злоумышленники проникали в дома через окно, разбив стекло и открыв его.

Мэрию Бердска беспокоит состояние стройплощадки отдаленного микрорайона. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после банкротства застройщик ЦСК бросил как возведенные дома, так и котлован под предполагаемый новый дом. Бесхозная стройплощадка подвергается разграблению, как и пустующие дома. В них проникают злоумышленники и уносят все, что можно.

Мэр Бердска Евгений Шестернин приказал усилить контроль за брошенными объектами, чтобы не допустить несчастного случая с детьми.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», директора ЦСК Андрея Осипова осудили за халатность и ущерб в 21 млн рублей. Осипов, будучи проректором по хозчасти НГУ, подписывал акты невыполненных работ при ремонте общежитий. Суд приговорил его к 10 месяцам исправработ, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Ущерб вузу он возместил. В НГУ Осипов работал в 2015-2016 годах, уже после того, как стала понятна бесперспективность Раздольного, где собирались построить город-сад.

Проблемный Раздольный

С августа 2015 года новоселы Раздольного начали обращаться с исками в суд. А чуть ранее ЦСР судился с мэрией Бердска по поводу земли и градостроительного плана. Застройщику бердская власть предоставила участок площадью 170 га под строительство микрорайона, который рассчитан на дома разного формата

Еще в 2014 году жители Раздольного жаловались, что приобрели не такое жилье, как им обещали в рекламе. Бердчане переехали в сданные в эксплуатацию дома без питьевой воды и подведенного газа. Во многих домах нет отмосток, участки не разровнены, а в микрорайоне нет асфальтированных дорог и благоустройства.

Застройщик ссылался на экономические проблемы, в том числе санкции США, которые затормозили выдачу кредитов.

Андрей Осипов, директор компании застройщика — ЗАО «Центр строительной комплектации» (ЦСК), заявлял тогда, что не меньше жителей заинтересован в том, чтобы проект развивался. Акционеры хотят вернуть деньги, а без развития проекта это невозможно.

Здесь будет город-сад?

Переселение в микрорайон Раздольный началось в 2012 году. Тогда были построены одноэтажные дома. Люди продавали квартиры и переезжали ближе к природе, польстившись на красивые обещания застройщика.

В мае 2014 года представители Раздольного на заседании инвестиционного совета в мэрии Бердска рассказывали о перспективах своего проекта, который, по их мнению, положительно изменит имидж города и его экономику. Если тезисно процитировать Руслана Бойванова и Юрия Лохова, представлявших Раздольный, то новый микрорайон — это:

одна из точек роста Бердска, глобальный подход и мечта, будущий кластер инновационных предприятий и наукоемких производств, жилье для умных людей, европейские виллы с мастерскими и магазинчиками, где найдут себе место и ученые, и ремесленники.

Тогда речи эти очевидно понравились и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову. Он выразил готовность поддерживать проект под названием «Раздольный», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А жители тем временем написали обращение на имя президента Путина.

Это был 2014 год. С тех пор в Раздольном возведено 6 трехэтажных двухподъездных дома, несколько десятков одноэтажных. А местные жители много лет мучились из-за отсутствия газа, воды, электричества. И никакой инфраструктуры. Обещанного города-сада не случилось.

Вскоре застройщик обанкротился. Недостроенные дома и стройплощадки в Раздольном стоят брошенными, что беспокоит бердскую власть.

— Участок принадлежит ЗАО ЦСК. Однако в настоящее время юридическое лицо находится в стадии ликвидации, стройка не ведется. Территория огорожена забором, но стройматериалы с площадки разворовывают, в том числе разбирают ограждение. На площадке вырыт котлован, валяется строительный мусор, — рассказала замначальника юротдела мэрии Наталья Гончарова.

Она отметила, что еще в сентябре 2018 года администрация Бердска направила письмо управляющему ЦСК с требованием привести стройплощадку в соответствие. Но никаких мер до сего времени не принято.

Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев подтвердил, что строительная компания, застраивавшая Раздольный, находится в стадии банкротства.

— Мы не раз выходили на конкурсного управляющего, но никакие действия не принимаются. Разрешения на строительство у них уже закончились, констатировал Каравайцев.

справка

Статья 158. Кража

2. Кража, совершенная:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; —

наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, — наказываются штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.