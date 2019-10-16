Осенние каникулы «Пиратские приключения!» для ваших детей в санатории «Рассвет»

Осенние каникулы — отличный повод провести время с вашим ребенком и заняться его оздоровлением. Санаторий «Рассвет» предоставляет замечательную возможность сделать это приятно, весело и с пользой.

Осенние каникулы с пользой для ребенка в санатории «Рассвет» Осенние каникулы в санатории «Рассвет» для вас и вашего ребенка! «Пиратские приключения!»

Программа детских мероприятий (3+) Дата Мероприятия 26.10.19

Суббота «День знакомств»

Встреча гостей с Белкой-Умелкой, игры на знакомство, создание каточек персонажей (героев), первые испытания, творческий мастер-класс «Фишки Пиратов» 27.10.19

Воскресенье «Самый активный день»

Активные морские игры, аквагрим, «Великий морской бой!» (Часть 1 — взрослые против детей), Эстафета от одноглазого Джека, Игра в прятки, вечеринка «Кино +Поп-корн». 28.10.19

Понедельник «Самый интеллектуальный день»

Настольные игры, Головоломки, Кораблестроение (строим огромный пиратский корабль), Викторина «Шар Земной» 29.10.19

Вторник «Самый веселый день»

Турнир в Дартс, Рисование гигантской картины комикса, «Шоу мыльных пузырей», 3D-фильмы, концерт друзей с детскими песнями. 30.10.19

Среда «Самый загадочный день»

Квест «В поисках клада», Кулинарный мастер-класс, «Химические опыты», детская дискотека «Пиратская вечеринка», детский страшилки для смельчаков 31.10.19

Четверг «Самый творческий день»

Эбру — рисование на воде, творческий мастер-класс «Моделирование из шаров», Великий Морской Бой (Часть 2 — взрослые против детей 01.11.19

Пятница «Самый разнообразный день»

Активные игры на площадке (лабиринт с закрытыми глазами, боулинг и другие), Запускаем воздушные шары с пожеланиями и мечтами, волейбол покрывалами, душевный «огонек» 02.11.19

Суббота «Самый долгожданный день»

Испытания Форт Боярд, Шоу «Сухой лед», Дискотека «Just Dance» с призами. Дополнительно: ежедневно мультфильмы, творческие мастер-классы, детские игровые комнаты Во время осенних каникул действует оздоровительная программа для всей семьи Подробности по телефону: 8 800 250 69 19 Наш адрес: г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1 Источник: Раздел ООО «Санаторий Рассвет» на сайте Весь Бердск

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