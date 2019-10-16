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Здоровье

Осенние каникулы «Пиратские приключения!» для ваших детей в санатории «Рассвет»

10:59 16.10.2019 Фото: pixabay.com
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Осенние каникулы — отличный повод провести время с вашим ребенком и заняться его оздоровлением. Санаторий «Рассвет» предоставляет замечательную возможность сделать это приятно, весело и с пользой.

Осенние каникулы Пиратские приключения! для ваших детей в санатории Рассвет
Осенние каникулы с пользой для ребенка в санатории «Рассвет»

Осенние каникулы в санатории «Рассвет» для вас и вашего ребенка!

 «Пиратские приключения!»
Программа детских мероприятий (3+)

Дата Мероприятия
26.10.19
Суббота		 «День знакомств»
Встреча гостей с Белкой-Умелкой, игры на знакомство, создание каточек персонажей (героев), первые испытания, творческий мастер-класс «Фишки Пиратов»
27.10.19
Воскресенье		 «Самый активный день»
Активные морские игры, аквагрим, «Великий морской бой!» (Часть 1 — взрослые против детей), Эстафета от одноглазого Джека, Игра в прятки, вечеринка «Кино +Поп-корн».
28.10.19
Понедельник		 «Самый интеллектуальный день»
Настольные игры, Головоломки, Кораблестроение (строим огромный пиратский корабль), Викторина «Шар Земной»
29.10.19
Вторник		 «Самый веселый день»
Турнир в Дартс, Рисование гигантской картины комикса, «Шоу мыльных пузырей», 3D-фильмы, концерт друзей с детскими песнями.
30.10.19
Среда		 «Самый загадочный день»
Квест «В поисках клада», Кулинарный мастер-класс, «Химические опыты», детская дискотека «Пиратская вечеринка», детский страшилки для смельчаков
31.10.19
Четверг		 «Самый творческий день»
Эбру — рисование на воде, творческий мастер-класс «Моделирование из шаров», Великий Морской Бой (Часть 2 — взрослые против детей
01.11.19
Пятница		 «Самый разнообразный день»
Активные игры на площадке (лабиринт с закрытыми глазами, боулинг и другие), Запускаем воздушные шары с пожеланиями и мечтами, волейбол покрывалами, душевный «огонек»
02.11.19
Суббота		 «Самый долгожданный день»
Испытания Форт Боярд, Шоу «Сухой лед», Дискотека «Just Dance» с призами.
Дополнительно: ежедневно мультфильмы, творческие мастер-классы, детские игровые комнаты

Во время осенних каникул действует оздоровительная программа для всей семьи

Подробности по телефону: 8 800 250 69 19

Наш адрес: г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1

Источник: Раздел ООО «Санаторий Рассвет» на сайте Весь Бердск

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