Осенние каникулы «Пиратские приключения!» для ваших детей в санатории «Рассвет»

Осенние каникулы в санатории «Рассвет» для вас и вашего ребенка!
«Пиратские приключения!»
Программа детских мероприятий (3+)
|Дата
|Мероприятия
|26.10.19
Суббота
|«День знакомств»
Встреча гостей с Белкой-Умелкой, игры на знакомство, создание каточек персонажей (героев), первые испытания, творческий мастер-класс «Фишки Пиратов»
|27.10.19
Воскресенье
|«Самый активный день»
Активные морские игры, аквагрим, «Великий морской бой!» (Часть 1 — взрослые против детей), Эстафета от одноглазого Джека, Игра в прятки, вечеринка «Кино +Поп-корн».
|28.10.19
Понедельник
|«Самый интеллектуальный день»
Настольные игры, Головоломки, Кораблестроение (строим огромный пиратский корабль), Викторина «Шар Земной»
|29.10.19
Вторник
|«Самый веселый день»
Турнир в Дартс, Рисование гигантской картины комикса, «Шоу мыльных пузырей», 3D-фильмы, концерт друзей с детскими песнями.
|30.10.19
Среда
|«Самый загадочный день»
Квест «В поисках клада», Кулинарный мастер-класс, «Химические опыты», детская дискотека «Пиратская вечеринка», детский страшилки для смельчаков
|31.10.19
Четверг
|«Самый творческий день»
Эбру — рисование на воде, творческий мастер-класс «Моделирование из шаров», Великий Морской Бой (Часть 2 — взрослые против детей
|01.11.19
Пятница
|«Самый разнообразный день»
Активные игры на площадке (лабиринт с закрытыми глазами, боулинг и другие), Запускаем воздушные шары с пожеланиями и мечтами, волейбол покрывалами, душевный «огонек»
|02.11.19
Суббота
|«Самый долгожданный день»
Испытания Форт Боярд, Шоу «Сухой лед», Дискотека «Just Dance» с призами.
|Дополнительно: ежедневно мультфильмы, творческие мастер-классы, детские игровые комнаты
Во время осенних каникул действует оздоровительная программа для всей семьи
Подробности по телефону: 8 800 250 69 19
Наш адрес: г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1
Источник: Раздел ООО «Санаторий Рассвет» на сайте Весь Бердск