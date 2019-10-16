Хватит врать: пригрозил губернаторам наказанием за «вранье» о заболеваниях и смертности в регионах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил губернаторам наказанием за искажение отчетности в сфере здравоохранения, в том числе данных о смертности и заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями.
Об этом глава правительства заявил в понедельник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. «Этого (искажения отчетности — ИФ) быть не должно. Вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные. Попросил бы это всех иметь в виду. Имею в виду региональных руководителей и тех, кто у них отвечает за отчетность по здравоохранению», — сказал премьер.
Он отметил, что раньше зачастую региональные власти изменяли нормативные акты и искажали данные о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
«Скрывали просто эти цифры. Показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали. Это вранье в прямом смысле этого слова», — подчеркнул Медведев.
В ходе совещания несколько губернаторов рассказали премьеру, что причиной высокого уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в их регионах может быть сбой ведомственной статистики.
В ходе мероприятия Медведев также сообщил, что в 36 регионах РФ растет показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, что вызывает опасения. «Нужно обсудить, с чем это (рост смертности — ИФ) связано и какие меры предпринять», — сказал премьер.
Между тем, в более чем половине — 49 регионах — смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась, также отметил Медведев.
Источник: Интерфакс
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