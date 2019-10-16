16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

С пылающего сухостоя огонь чуть не перебросился на жилые дома в Новосибирской области

09:30 16.10.2019 Фото: 54.mchs.gov.ru
1 0

Но сгорели 3 заброшенных дома. Власть призывает сельчан не жечь траву.

С пылающего сухостоя огонь чуть не перебросился на жилые дома в Новосибирской области
Пожарные сняли угрозу перехода огня на жилые дома в поселке Новосибирской области (видеокомментарий)

В Чулымском районе пожарным, лесникам и специалистам местной администрации полностью удалось снять угрозу распространения огня на жилые дома поселка Тихомировский, возникшую из-за загоревшейся рядом с ним сухой травы. Пожарно-спасательные подразделения обеспечили безопасность людей и их жилья.

По уточненным данным, возгорание травы локализовано на площади более 5 гектаров, построек – на площади около 100 квадратных метров. В 14:57 (вр.мест) 14 октября доложили о локализации. На месте ведется проливка, также организована работа по установлению причины и виновников пожара.

Как выяснилось, пал травы патрульно-маневренная группа рядом с поселком тушила с 11 утра местного времени, задействовав несколько единиц техники, в том числе тракторы — для опашки кромки возгорания. Однако сильные порывы ветра стремительно раздували огонь, который подобрался к постройкам. По уточненной информации, загорелись 3 заброшенных дома. Жилые дома воздействию огня не подверглись.

В настоящее время в Новосибирской области складывается неблагоприятная обстановка с природными пожарами. В ряде районов введен особый противопожарный режим, который предполагает полный запрет на разведение открытого огня и проведение огнеопасных работ.

Комментарий начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области подполковника внутренней службы Павла Винакова

Источник: МЧС по НСО

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто виноват в массовых пожарах?

Аноним, 16 октября 2019 10:41
Каким образом власть кого-то призывает? В никем не читаемых релизах раз в месяц?

Вот, кстати, что при совке было поставлено как надо - так это наглядная агитация. Весь город был увешан плакатами типа "Эта спичка-невеличка, не смотрите что мала, эта маленькая спичка может сделать много зла". И уж если надо было что-то довести до населения, то и плакатики и объявления и по радио в каждый дом и в некоторых случаях просто какие-то люди (участковые или кто там) ходили по квартирам, сообщали...

А сейчас вроде как и мобильники у всех есть. И просто широковещательно СМС разошли - и всё. А ещё лучше по дворам пройти - и поговорить кто поджигает и почему горит. Ан нет... Даже на это не способны.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРискуя жизнью 5 лет ждут тротуаров жители микрорайона Раздольный в Бердске
11:15 16-10-2019
Рискуя жизнью 5 лет ждут тротуаров жители микрорайона Раздольный в Бердске
Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей
11:01 16-10-2019
Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей
Бухгалтеров станет меньше в России 1
11:00 16-10-2019
Бухгалтеров станет меньше в России
Осенние каникулы "Пиратские приключения!" для ваших детей в санатории "Рассвет"
10:59 16-10-2019
Осенние каникулы
«Ростелеком» в Новосибирске поддержал международный IT-форум BIT-2019
10:57 16-10-2019
«Ростелеком» в Новосибирске поддержал международный IT-форум BIT-2019
Комплекс "Наша Баня": везде хорошо, а у нас душевно!
10:55 16-10-2019
Комплекс
Досада: два квадроцикла и два снегохода сгорели в магазине "Активный отдых" в Новосибирске
10:45 16-10-2019
Досада: два квадроцикла и два снегохода сгорели в магазине
БердскЗа вынос 10 батарей из новостройки брошенного микрорайона Раздольного судят грабителей в Бердске
10:15 16-10-2019
За вынос 10 батарей из новостройки брошенного микрорайона Раздольного судят грабителей в Бердске
Тариф за хату: за незаконное пребывание в СИЗО предлагают платить по 15 тысяч рублей
10:00 16-10-2019
Тариф за хату: за незаконное пребывание в СИЗО предлагают платить по 15 тысяч рублей
Потерпевший умер: а экс-полицейский "нарисовал" протокол его допроса
09:45 16-10-2019
Потерпевший умер: а экс-полицейский