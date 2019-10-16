С пылающего сухостоя огонь чуть не перебросился на жилые дома в Новосибирской области

В Чулымском районе пожарным, лесникам и специалистам местной администрации полностью удалось снять угрозу распространения огня на жилые дома поселка Тихомировский, возникшую из-за загоревшейся рядом с ним сухой травы. Пожарно-спасательные подразделения обеспечили безопасность людей и их жилья.
По уточненным данным, возгорание травы локализовано на площади более 5 гектаров, построек – на площади около 100 квадратных метров. В 14:57 (вр.мест) 14 октября доложили о локализации. На месте ведется проливка, также организована работа по установлению причины и виновников пожара.
Как выяснилось, пал травы патрульно-маневренная группа рядом с поселком тушила с 11 утра местного времени, задействовав несколько единиц техники, в том числе тракторы — для опашки кромки возгорания. Однако сильные порывы ветра стремительно раздували огонь, который подобрался к постройкам. По уточненной информации, загорелись 3 заброшенных дома. Жилые дома воздействию огня не подверглись.
В настоящее время в Новосибирской области складывается неблагоприятная обстановка с природными пожарами. В ряде районов введен особый противопожарный режим, который предполагает полный запрет на разведение открытого огня и проведение огнеопасных работ.
Комментарий начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области подполковника внутренней службы Павла Винакова
Источник: МЧС по НСО
Вот, кстати, что при совке было поставлено как надо - так это наглядная агитация. Весь город был увешан плакатами типа "Эта спичка-невеличка, не смотрите что мала, эта маленькая спичка может сделать много зла". И уж если надо было что-то довести до населения, то и плакатики и объявления и по радио в каждый дом и в некоторых случаях просто какие-то люди (участковые или кто там) ходили по квартирам, сообщали...
А сейчас вроде как и мобильники у всех есть. И просто широковещательно СМС разошли - и всё. А ещё лучше по дворам пройти - и поговорить кто поджигает и почему горит. Ан нет... Даже на это не способны.