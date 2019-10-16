С пылающего сухостоя огонь чуть не перебросился на жилые дома в Новосибирской области

Пожарные сняли угрозу перехода огня на жилые дома в поселке Новосибирской области (видеокомментарий)

В Чулымском районе пожарным, лесникам и специалистам местной администрации полностью удалось снять угрозу распространения огня на жилые дома поселка Тихомировский, возникшую из-за загоревшейся рядом с ним сухой травы. Пожарно-спасательные подразделения обеспечили безопасность людей и их жилья.

По уточненным данным, возгорание травы локализовано на площади более 5 гектаров, построек – на площади около 100 квадратных метров. В 14:57 (вр.мест) 14 октября доложили о локализации. На месте ведется проливка, также организована работа по установлению причины и виновников пожара.

Как выяснилось, пал травы патрульно-маневренная группа рядом с поселком тушила с 11 утра местного времени, задействовав несколько единиц техники, в том числе тракторы — для опашки кромки возгорания. Однако сильные порывы ветра стремительно раздували огонь, который подобрался к постройкам. По уточненной информации, загорелись 3 заброшенных дома. Жилые дома воздействию огня не подверглись.

В настоящее время в Новосибирской области складывается неблагоприятная обстановка с природными пожарами. В ряде районов введен особый противопожарный режим, который предполагает полный запрет на разведение открытого огня и проведение огнеопасных работ.

Комментарий начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области подполковника внутренней службы Павла Винакова

Источник: МЧС по НСО