Потерпевший умер: а экс-полицейский «нарисовал» протокол его допроса

После этого злоумышленник незаконно изготовил протокол уведомления потерпевшего об окончании следственных действий по уголовному делу.

Злоумышленник незаконно изготовил протокол уведомления потерпевшего

Заместитель Татарского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего дознавателя.

Бывший сотрудник полиции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу).

По версии следствия, в мае 2019 года дознаватель Татарского отдела МВД России в период исполнения служебных обязанностей при расследовании уголовного дела об угоне и краже имущества изготовил протокол допроса потерпевшего без фактического его участия, тем самым сфальсифицировал доказательство по уголовному делу.

После этого злоумышленник незаконно изготовил протокол уведомления потерпевшего об окончании следственных действий по уголовному делу.

Вместе с тем, потерпевший еще в феврале т.г. скончался от заболевания, поэтому не мог участвовать в процессуальных действиях (в том числе подписывать протоколы).

Уголовное дело рассмотрит по существу Татарский районный суд Новосибирской области.

Источник: Прокуратура НСО