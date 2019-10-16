Утепление дома поможет сэкономить ваши деньги

Отопление является одной из главных статей расхода бюджета семьи

Чтобы сократить потери тепла, следует произвести утепление данных элементов дома. На современном рынке предоставлено огромное количество различных материалов – утеплителей, но не каждому человеку будет по карману их приобрести.

Пенопласт (пенополистирол): данный материал является недорогим, что обуславливает его популярность среди потребителей. Он прост в установке и не требует специальных навыков. Его можно легко подбирать по размерам в различные места, поскольку он режется обычным канцелярским ножом без лишних усилий. Также стоит отметить его низкую теплопроводность, что позволяет уменьшить толщину слоя данного утеплителя.

Данный вид утепления рекомендуется производить на кирпичных или каменных основаниях, поскольку его недостатком является низкая паропроницаемость, и для деревянных домов такой материал не подходит. Кроме этого, данный материал достаточно горюч, что подразумевает осторожное обращение с огнем вблизи него.



А главным минусом данного материала выступает то, что пенопласт является любимым лакомством для различных грызунов. И если такие звери заведутся в вашем доме, то ваше утепление очень быстро придет в негодность. Для борьбы с ними необходимо обработать теплоизоляционный слой специальной пропиткой от грызунов.Низкая стоимость, высокий уровень сохранения тепла и легкость при монтаже перекрывают все недостатки. Это обуславливает его широкое применение.

Минеральная вата: такой тип утеплителя представляет собой волокнистую структуру, содержащую воздух, которая выступает барьером для проникновения холодных потоков. Его высокая огнеупорность позволяет выдерживать температуру до 1000 градусов, благодаря чему она препятствует возникновению пожаров. Также данный материал не впитывает в себя влагу, поэтому всегда сохраняет свои теплоизоляционные свойства. Минеральная вата не подвергается процессам гниения, на ней не образуется плесень, а также на нее практически не оказываются механические воздействия. Она является легким материалом и не оказывает нагрузку на конструкцию дома. Стоимость данного материала несколько выше, чем у пенопласта, но она является более безопасным и экологичным утеплителем. Дома, построенные из дерева, утепляются исключительно ватой.

Полиуретан: еще один материал, который используется для утепления стен, представляющий собой специальную пену в баллонах. Это относительно недавно разработанная технология, которая еще только доказывает свое право на существование. Однако специалисты утверждают, что его теплоизоляционные свойства ничуть не уступают пенопласту или поролону. Его идеально применять в местах, когда не хватает нескольких сантиметров защитного слоя.

Важно отметить, что наиболее подходящим местом для утепления служит наружная сторона стен. Это обусловлено тем, что при внутреннем утеплении, теплый воздух совместно с влагой, будут создавать конденсат на поверхности стен, что в конечном итоге приведет к процессу гниения или образованию грибка. Также внутреннее утепление будет красть дополнительную площадь помещения. Поэтому целесообразно производить утепление снаружи.

Самостоятельный монтаж

Еще одним способом по сокращению расходов на утепление, является самостоятельные монтажные работы. Данный процесс не является сложным, достаточно соблюдать ряд правил.

• Обустройство обрешетки на стены. Данная обрешетка может быть выполнена как из дерева, так и из металла, а ее необходимость обусловлена ограничением «разбега» утеплителя;

• Монтаж теплоизоляционного материала. Крепеж утеплителя для наилучшего результата должен быть смешанный, т.е. применение клеевых смесей и фиксация на дюбеля.

• Установка защитного материала от влаги и ветра. Для более длительного сохранения целостности утеплителя, а также для дополнительной защиты, устанавливается специальная пленка.

• Монтаж облицовочного материала. Финальным штрихом всего процесса утепления является облагораживание.

Выбор материалов зависит не только от финансовой состоятельности человека и его предпочтений, но и от типа дома, из чего он построен, также стоит учитывать климатические условия жизни в месте проживания. Любой вид утепления при его правильном монтаже, даст возможность прилично сэкономить на отоплении.