Что поможет наполнить дом уютом?

Помогают создать комфорт детали интерьера

Помогают создать комфорт детали интерьера, которые необходимы для каждого дома. Они позволяют сделать дизайн жилых помещений логичным и полноценным. Излучают уют вещи, которые, казалось бы, на первый взгляд, весьма незначительны, и без них можно вполне обойтись. Например, диванные подушки, напольные светильники, текстиль и цветы в горшках. Но именно в них кроется то самое магическое очарование комфорта, которое окутывает нас по возвращению домой и в моменты отдыха.

Прежде чем заняться подборкой деталей интерьера для наполнения комнат в доме, нужно взять за основу какой-либо крупный элемент оформления жилого помещения. Лучше всего опираться на такую вещь, которая будет служить в течение долгого времени. То есть ценные предметы подбираются к постоянным элементам, а недорогие к тем, которые могут измениться по истечению срока. Таким образом, ковер лучше всего подбирать к обоям, а шторы можно приобрести, опираясь на расцветку дивана. Полочки, тумбы и столики рекомендуется изготавливать из того же материала и той же расцветки, что и корпусная мебель, находящаяся в этом же жилом помещении. Не забывайте про яркие акценты, которыми важно разбавлять общий интерьер дома. Поэтому текстиль, например диванные подушки, следует выбирать в контраст заданному тону комнаты.

Выбираем мягкий пол

Начинаем оформление интерьера с крупных деталей, а точнее, с ковра. Как выбрать качественный ковер среди широкого ассортимента, представляемого на рынке текстиля для дома? Для современного дизайна помещений лучше всего отдавать предпочтение однотонным коврам. Пестрая расцветка – прошлый век, несмотря на то, что в некоторых странах такие ковры по-прежнему высоко ценятся. Для светлой комнаты подойдут холодные оттенки, и, наоборот, для темной комнаты выбирайте теплый тон ковра. Если пол застелен линолеумом, ламинатом или паркетом, то ковер так же подбирается к его цвету. Узоры и сдержанный принт изделия должны подходить к текстилю в комнате – шторам, подушкам, покрывалам. Размер ковра не должен занимать всю поверхность помещения, а быть дополнением к какому-либо элементу. Если же ковер очень большой, то его используют для зонирования территории отдыха. Для комнат с высокой проходимостью рекомендуется выбирать ковер с коротким ворсом. Форма ковра тоже зависит от некоторых других деталей интерьера. Так, например, круглый ковер выбирают в сочетании с круглой люстрой или овальными архитектурными конструкциями на потолке.

Еще больше визуально расширить пространство в комнате поможет правильное оформление дверного проема. Как уже говорилось выше, светлый цвет «освобождает» пространство. Меньше всего будут занимать место двери по типу «купе». Хорошим исполнением дверей станут конструкции, большая часть которых сделана из специального стекла, или легких древесных материалов.

Шторы – неотъемлемая часть окна

Что касается штор, то они не просто создают уют, а являются практичным материалом для комнаты. Ведь благодаря им большинство вредных ультрафиолетовых лучей солнца, частиц уличной пыли и излишней циркуляции воздуха остаются за пределами жилого помещения. При выборе стоит обращать внимание на их принт. Так, шторы с поперечным контрастным принтом визуально расширяют пространство комнаты, а вертикальный рисунок, наоборот, делает ее продолговатой. В последнее время в дизайне интерьера пользуются спросом портеры – шторы до пола. Если хотите отдать предпочтение этому виду текстиля, то часть ткани, которая будет лежать на полу, не должна превышать высоту стены более чем на 15-20 сантиметров. В случае, когда шторы остаются висеть, их длина до пола не должна быть короче или длиннее 5-8 сантиметров. Не завешивайте «простенки» – часть стены, которую не закрывают шторы. В противном случае пространство комнаты будет казаться «утяжеленным». Для комнат с низкими потолками лучше всего выбирать шторы из легких и светлых тканей. А вот темные шторы лучше всего вешать в просторном помещении. Для кухни и детской приобретайте римские жалюзи или французские шторы. За ними в дальнейшем будет легко ухаживать.

Чтобы окна, завешанные прозрачным или белым тюлью, или жалюзи не казались «скучными», украсьте подоконники цветами в горшках. Горшки лучше всего подбирать в цвет подоконника или нейтрального пастельного, нюдового цвета. Отдавать предпочтение лучше всего вечнозеленым цветам, жизненный цикл которых не зависит от времени года. Проконсультироваться с выбором комнатного растения можно с флористом в специальном магазине.