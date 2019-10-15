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Господа, вы обнаглели! Где информация о работе вашей единственной водовозке?

22:03 15.10.2019
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Где расписание? Ладно, курьеровцы пошли по домам грудью кормить детей, но на сайте МУП КБУ — ГДЕЕЕЕ? А там есть по откачку у частников говна.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал несрамши и немши, а еще непимши:

Приехал с работы — а тут тююююююююююююю. В домике ни горячей, ни холодной. Читаю сайт курьера — опять коллапс коммунальный. Мелькает про водовозку. Где расписание? Ладно, курьеровцы пошли по домам грудью кормить детей, но на сайте МУП КБУ — ГДЕЕЕЕ? А там есть про откачку у частников говна.

Как же вы достали, господа хорошие! Вы просто обнаглели. Вы просто даже не хотите нас оповестить. В конце концов, это ЧП городского масштаба. Где смс-оповещение?

Прошу Г.В.Коморникову при следующей мине или потопе — не забыть о своих читателях и узнать у господина Воспанчука, господина Захарова — как же работает их единственная водовозка. Кстати, за инфу, что она у нас в городе — одна — спасибо Курьеру.Среде.

От редакции: Простите, в следующий раз будем узнавать.

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От редакции

Вы видели водовозку сегодня в Микрорайоне?

Гость, 15 октября 2019 22:09
Господа нынче в Париже
А у нас руководители руко....... е. Вот и вся история к сожалению.
житель Бердска, 15 октября 2019 22:09
Шестернин с Захаровым выпили всю воду с водовозки /5000 литров на 100000 жителей/

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