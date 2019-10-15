Аварийный режим. Одна водовозка на 100 тысяч населения. Ни слова о плановой модернизации наследия СССР

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Константин:

Трубы вечны? Анализируя события /аварии/ последних двух лет понимаешь, что власть города Бердска понимает, что водопроводные и канализационные коммуникации 1960-70-х вечны. Они \»мужественно\» устраняют аварии, проводят летние \»испытания\», \»готовятся\» к очередному сезону, и что???? Ни слова о плановой модернизации наследия СССР, никаких программ по замене уже давно сгнивших коммуникаций города. Только латание в аварийном режиме, с одной водовозкой на 120 000 населения города. Я не Нострадамус, но уже понимаю, что в ближайшие года два город останется вообще без водоснабжения и канализации. Можно сколько угодно строить новые многоэтажки, брать нехилые деньги за подключение к сетям /времен СССР/, ничего в итоге на модернизацию не вкладывать, повышать давление в сетях для подачи ресурсов в новые дома…. Давно пора понять Бердской власти, что события аварий 2019 года прямо сигнализируют о КОЛЛАПСЕ коммунальной системе Бердска. Город тонет в фекалиях, грунтовых водах, сидит без воды…. Что ждать жителям Бердска дальше??? Или город войдет в мировую историю как город самых коррумпированных чиновников, как город утонувший в фекалиях, как город без водоснабжения и т.д. Печаль, я здесь родился, и и меня огорчает деградация коммунальных систем. А мэр 4 года при власти…………………….