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Общество / Стиль жизни

Шубы из норки, соболя и лисы запретили в Калифорнии

18:19 15.10.2019 Фото: pixabay.com
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Калифорния является лидером в вопросах, касающихся защиты животных, и сегодня это лидерство подразумевает запрет на продажу меха и введение запрета на использование диких животных в цирковых выступлениях.

Шубы из норки, соболя и лисы запретили в Калифорнии

Калифорния стала первым штатом США, на всей территории которого вводится запрет на производство и продажу изделий из натурального меха.

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал в субботу ряд мер, направленных на защиту животных, среди которых запрет на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте губернатора.
«Калифорния является лидером в вопросах, касающихся защиты животных, и сегодня это лидерство подразумевает запрет на продажу меха. Но мы идем дальше. Мы заявляем всему миру, что такие прекрасные дикие животные, как медведи или тигры, не должны выступать на перекладинах трапеции или прыгать через огонь», — заявил Ньюсом.
Калифорния станет первым штатом в США, запретившим продажу и изготовление изделий из меха. Закон вступит в силу в 2023 году.
Источник: РИА Новости
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