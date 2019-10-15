Попали под отключение холодной и горячей воды еще 9 многоквартирных домов и школа №5 в Бердске

Число обезвоженных бердских объектов растет с каждым часом. Уже около 50 домов, несколько школ и детсад остались без какой-либо воды — «до устранения аварии». О работе водовозок пока не сообщается.

Меняют трубы у лицея №6

Еще о «порции» отключения и холодной, и горячей воды в Микрорайоне сообщил вечером 15 октября Комбинат бытовых услуг Бердска. На этот раз в зону отключения попали многоквартирные дома, относящиеся к ЦТП-6А.

-В связи с выявленным дефектом на трубопроводе холодного водоснабжения произведено отключение горячей и холодной воды по адресам: Микрорайон, 48А, 49А, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, школа №5 с 14:00 сегодня, 15 октября, до окончания работ, — заявили в КБУ.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что несколькими часами раньше полностью обезводили 30 домов в Микрорайоне: ул. Красная Сибирь, 101, 103, 105, 107, 113; ул. Лунная, 21, 22, 22А, 24, 25; ул. Рогачева, 18, 18А, 20, 20А, 22, 24, 28, 32, 45, 47, 49, школа №13.

Отключили 15 октября без указания срока восстановления водоснабжения — до окончания работ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вода хлещет фонтаном из-под земли на проезжую часть в районе дома №22 на ул. Рогачева.

Одновременно днем во вторник, остались без воды многоэтажки, расположенные вокруг Дворца культуры «Родина». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 15 октября произошла авария на водоводе близ дома №118 на ул. Красная Сибирь.

— В связи с выявленным дефектом на трубопроводе холодного водоснабжения на ЦТП «Родина», произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: Микрорайон, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 50, ДК «Родина», Дом спорта «Авангард», — сообщили в КБУ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с утра 15 октября в городе произошло 7 аварий на коммуникациях. Один из крупных прорывов, по оценке замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и городскому хозяйству Александра Алексеенко, случился именно на ул. Рогачева.

Пока коммунальщики не определили место порыва и масштабы бедствия, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Владимир Воспанчук.

— Прорыв на холодной воде. Это не канализация. Будем делать — рыть, искать дыру, — прокомментировал Воспанчук.

Позже стало известно, что без воды оставят несколько домов в центре города, расположенных в районе лицея №6. Именно там сейчас копают рабочие КБУ, заявляя, что трубы нужно было менять еще 20 лет назад.

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