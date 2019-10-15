Без холодной и горячей воды останутся 8 многоэтажек и лицей №6 в центре Бердска из-за аварии

На месте прорыва трубы уже копают, но воду отключат 16 октября. В худшем положении остались жители Микрорайона — 30 домов обезводили без предупреждения. Менять трубы нужно было еще 20 лет назад, сетуют рабочие КБУ.

Возле лицея №6 рабочие КБУ копают уже три дня

Об отключении холодной и горячей воды в нескольких домах и учебных заведениях, запитанных от ЦТП-12,сообщили сегодня, 15 октября, в муниципальном Комбинате бытовых услуг Бердска.

-В связи с определением и устранением дефекта на магистральном трубопроводе горячего водоснабжения будет произведено отключение горячей и холодной воды у потребителей по адресам: ул. Вокзальная, 52; ул. Ленина, 83 85, 87; ул. Герцена, 6; ул. Горького, 1, 3, 5, детсад №17, лицей №6 с 08:30 среды 16 октября до окончания работ, — уточнили в КБУ.

15 октября на месте аварии полным ходом идут работы. Рабочие КБУ подтвердили «Курьер. Среда. Бердск», что латают дыры на трубе с горячей водой. Но вокруг котлована, вырытого недалеко от лицея №6, стоит запах канализации.

— Еще 20 лет назад трубы надо было менять, — сокрушается рабочий.

Пока вода у названных выше потребителей есть. И они имеют возможность запастись водой уже сегодня.

Хуже обстоят дела у жителей Микрорайона, которых оставили без воды без предупреждения. Крупные коммунальные аварии, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» произошли утром у дома №22 на ул. Рогачева и у дома №118 на ул. Красная Сибирь. Из-за этого всю воду отключили в 30 домах, школе №13 и ДК «Родина». До устранения аварии.

Но микрорайоновцы заявляют, что с 11 часов ничего на месте аварии не делается, а фонтан продолжает бить из-под земли недалеко от магазина «Мария Ра».

-Из земли хлещет вода. Никто ничего не делает — работников нет, землю не роют. Если они проводили испытания, то нужно было предупредить, чтобы люди набрали в ванну воды. Иначе почему сразу 7 порывов. Как унитазом пользоваться-то? — высказал свое возмущение житель ул. Красная Сибирь, который, приехав с работы, не обнаружил воды в кране.

Меняют трубы у лицея №6

Прорвало трубу