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Найдена мертвой исполнительница культового кей-поп-проекта f(x) — 25 летняя Солли

17:46 15.10.2019 Фото: wikipedia.org
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Пока официальная причина смерти артистки, ранее ставшей центром ряда «голых скандалов», не разглашается — идет расследование.

Найдена мертвой исполнительница культового кей поп проекта f(x) 25 летняя Солли
К-поп исполнительница Солли найдена мертвой в своем доме под Сеулом

Солли, 25-летняя экс-участница культового кей-поп-проекта f(x), певица и актриса, найдена мертвой в своем доме под Сеулом, столицей Южной Кореи, ее менеджером.

Об этом передает BBC News, уточняя, что пока официальная причина смерти артистки, ранее ставшей центром ряда «голых скандалов», не разглашается — идет расследование.

Но не исключено: виной — суицид. Известно, что ровно два года назад девушка уже пыталась покончить с собой. Однако благодаря своевременной госпитализации и усилиям врачей выжила.

Настоящее имя Солли — Чхве Чжин Ри. Родилась 29 марта 1994 года. В составе f(x), одного из самых известных женских кей-поп-проектов, дебютировала в 2009 году. Участвовала в записи четырех пластинок коллектива. Солли покинула группу в 2015-м, сосредоточившись на актерской карьере. Снялась в фильмах и сериалах «Для тебя во всем цвету», «Персона», «Пираты», «Король моды», «Настоящий».

Кроме того, в этом году девушка выпустила свою первую сольную композицию.

Кей-поп, k-pop, — термин, применяемый для поп-музыки, производимой в Южной Корее.

Источник: РГ

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