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Дольщики микрорайона «Новомарусино» голодали три дня в Новосибирске

18:15 15.10.2019 Фото: pixabay.com
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В «Новомарусино» планировалось построить более 100 жилых домов на площади 65 га. Первые дома должны были быть сданы еще в 2016 году, однако не сданы до сих пор. Более 100 квартир мэрия города выкупала для расселения ветхого и аварийного жилья.

Дольщики микрорайона Новомарусино голодали три дня в Новосибирске
В Новосибирске обманутые дольщики микрорайона «Новомарусино» прекратили голодовку

У них ухудшилось состояние здоровья.
Дольщики новосибирского микрорайона «Новомарусино», дома в котором должны были сдать в 2016 году, прекратили голодовку из-за ухудшения состояния здоровья, сообщила в субботу ТАСС представитель голодавших Ярославна Евгенова.

В Новосибирске 11 октября 15 обманутых дольщиков объявили голодовку у здания областного правительства. Как уточнили ТАСС дольщики, 12 октября их количество сократилось до 10. По словам Евгеновой, в субботу к дольщикам власти не выходили, накануне в мэрии их пригласили прийти на рабочую группу 14 октября, где будут обсуждаться варианты решения вопроса.

«Люди вынуждены прекратить голодовку из-за ухудшения состояния здоровья, сегодня вызывали скорую помощь, двоих увезли на скорой, у двоих поднялось высокое давление, но от помощи медиков они отказались, завтра [у здания правительства Новосибирской области] уже никого не будет. Сейчас люди расходятся», — рассказала ТАСС Евгенова.

Как сообщал журналистам министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, дольщики микрорайона включены в список тех, кому будет обеспечена помощь посредством регионального фонда защиты прав дольщиков. Мэрия Новосибирска и правительство региона, по его словам, наметили план решения проблемы, и со следующего года будет вводиться по одному дому.

В «Новомарусино» планировалось построить более 100 жилых домов на площади 65 га. Первые дома должны были быть сданы еще в 2016 году, однако не сданы до сих пор. Всего в жилом комплексе «Новомарусино» около 600 обманутых дольщиков. Более 100 квартир мэрия города выкупала для расселения ветхого и аварийного жилья. Летом текущего года компанию-застройщика «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом.

Источник: ТАСС

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От редакции

Помогут дольщикам?

Аноним, 15 октября 2019 19:24
это взаимоотношения дольщиков и застройщиков.
все вопросы решаются в суде.
При чем здесь голодовка? Дичь какая то

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