Не тот кабель: Порно вместо ток-шоу целый час показывали на НТВ

В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео

В городе Новомичуринск, Пронский район Рязанской области, телезрителям вместо программы «Место встречи» на НТВ показали непристойное видео. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Рязань».

По словам одного из местных жителей, фильм транслировался около часа. В это время он пытался объяснить директору местной компании-провайдера, что в эфире совсем не то, что должно быть, однако ему не поверили.

Генеральный директор компании «ТелеМаг» позднее пояснил, что зрители увидели непристойное видео вместо ток-шоу из-за технического сбоя. В это время в местной кабельной сети проходили ремонтные работы, и один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель. По словам гендиректора, трансляция фильма длилась около 15 минут.

Источник: РИА Новости