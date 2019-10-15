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Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию

20:06 15.10.2019 Фото: © AP Photo / Invision/Arthur Mola
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Роман Этвуд The Testaments является продолжением нашумевшей книги «Рассказ служанки». Эваристо удостоилась премии за роман Girl, Woman, Other.

Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
Канадская писательница Маргарет Этвуд вновь стала лауреатом престижной Букеровской премии

Канадская писательница Маргарет Этвуд вновь стала лауреатом престижной Букеровской премии, на этот раз вместе с британкой Бернардин Эваристо. Церемония вручения премии прошла в Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити.
Роман Этвуд The Testaments является продолжением нашумевшей книги «Рассказ служанки». Эваристо удостоилась премии за роман Girl, Woman, Other.
Среди конкурентов Эваристо и Этвуд — лауреата Букера 2000 года — был британо-индийский писатель Салман Рушди с романом Quichotte, обыгрывающим сюжет «Дон Кихота». Также за премию боролись произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британо-турецкой писательницы Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).

Источник: РИА Новости

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