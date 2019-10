Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию

Роман Этвуд The Testaments является продолжением нашумевшей книги «Рассказ служанки». Эваристо удостоилась премии за роман Girl, Woman, Other.

Канадская писательница Маргарет Этвуд вновь стала лауреатом престижной Букеровской премии

Канадская писательница Маргарет Этвуд вновь стала лауреатом престижной Букеровской премии, на этот раз вместе с британкой Бернардин Эваристо. Церемония вручения премии прошла в Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити.

Роман Этвуд The Testaments является продолжением нашумевшей книги «Рассказ служанки». Эваристо удостоилась премии за роман Girl, Woman, Other.

Среди конкурентов Эваристо и Этвуд — лауреата Букера 2000 года — был британо-индийский писатель Салман Рушди с романом Quichotte, обыгрывающим сюжет «Дон Кихота». Также за премию боролись произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британо-турецкой писательницы Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).

Источник: РИА Новости