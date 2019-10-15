Пристройку на 600 мест сделают к школе №11 в Микрорайоне Бердска

В школе №11 учатся 1200 юных бердчан

Пристройку к школе №11 сделают в 2024 году в Бердске. Это может быть и раньше, при условии увеличения объемов финансирования на строительство и реконструкцию объектов образования. Решения данного вопроса добился депутат бердского горсовета Андрей Некрасов.

В конце сентября Андрей Васильевич получил ответ на свое обращение из министерства образования Новосибирской области:

— По поручению губернатора Новосибирской области А.А. Травникова ваше обращение по вопросу строительства пристройки к школе №11 Бердска рассмотрено. В настоящее время строительство пристройки к школе №11 Бердска предусмотрено на 2024 год в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 31 декабря 2014 года №576-п. В случае увеличения объемов финансирования на строительство и реконструкцию объектов образования будет рассмотрен вопрос по переносу сроков строительства данной пристройки на более ранний период.

Место и коммуникации есть — строй хоть сейчас

По словам Андрея Некрасова, бердские школы не справляются с обучением детей в одну смену, и потому работают в две смены.

— Есть указ президента РФ, что все школы должны работать в одну смену — это первое. Второе, та школа, что строится в Белокаменном микрорайоне и будет введена в эксплуатацию 1 сентября 2020 года, не разгрузит Бердск и, прежде всего, Микрорайон, чтобы детям было комфортно. На сегодняшний день в школе №11 обучаются 1200 человек. В две смены. Мой первый депутатский запрос пошел на губернатора в 2017-2018 годах. На 2019 год министерством образования Новосибирской области было запланировано строительство пристройки. Существует разработанный ГОСТ в России на строительство школьных пристроек на 600 и 800 мест. Есть уже такой опыт в Новосибирской области. В своем депутатском обращении я просил пристройку на 600 мест. Получилось так, что министерство образования Новосибирской области вовремя не подало сведения о том, какие школы в регионе необходимо реконструировать. Я сделал второй запрос в 2019 года на имя председателя Госдумы Володина. Пришел ответ такого содержания: они готовы финансировать строительство пристройки для школы №11, но бюджет РФ на 2023-2024 годы формируется в 2020-2021 годы. Необходимо, чтобы правительство Новосибирской области за подписью губернатора отправило необходимые документы. Госдума и министерство образования РФ поддержало мое депутатское обращение о том, чтобы сделать пристройку, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Некрасов.

Как рассказал Андрей Васильевич, некоторые депутаты Заксобрания Новосибирской области говорили о том, что школу нужно сносить, и на ее месте строить новую, а не делать пристройку. С ними он категорически не согласен: столько людей окончили эту школу, и у всех осталась память об этом здании, этих стенах и этих коридорах. Эта первая школа Микрорайона и построена она на совесть, заверил депутат.

— Место для строительства пристройки великолепное. Проведены все коммуникации. Все решено. Хоть сейчас выходи и начинай рыть котлован, — отметил Некрасов.

Дети, выжатые, как лимон

Все дети должны учиться в первую смену, утверждает депутат. Пристройка улучшит ситуацию как для детей, так и для родителей.

— Родители приходят вечером с работы уставшие. И ребенок приходит из школы, выжатый, как лимон. Надо с ним и уроки сделать и побеседовать. Когда это делать? Утром родители встали и ушли на работу. Ребенок еще спит. В 10 часов продрал глаза, позавтракал, давай делать уроки. Мама или папа его по телефону контролируют или по видеосвязи. Проблема очень актуальная. Когда я рассказал на линейке 1 сентября, что к школе сделают пристройку, и дети, и родители были довольны, — подчеркнул Некрасов.