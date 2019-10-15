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Отключили 30 многоэтажек от холодной и горячей воды из-за крупных коммунальных аварий в Бердске

14:57 15.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Трубы прорвало на улицах Рогачева и Красная Сибирь. Коммунальщики ищут дырявые места. Без воды остались также школа №13 и ДК «Родина».

Отключили 30 многоэтажек от холодной и горячей воды из за крупных коммунальных аварий в Бердске
Вода хлещет наружу из-под земли на ул. Рогачева

Для скорейшей ликвидации аварий в Бердске отключили всякую воду в нескольких домах Микрорайона. Как сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг, в связи с выявленным дефектом на трубопроводе холодного водоснабжения на ЦТП-8А произведено отключение горячей и холодной воды у потребителей по адресам: ул. Красная Сибирь, 101, 103, 105, 107, 113; ул. Лунная, 21, 22, 22А, 24, 25; ул. Рогачева, 18, 18А, 20, 20А, 22, 24, 28, 32, 45, 47, 49, школа №13.

Отключили 15 октября без указания срока восстановления водоснабжения — до окончания работ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вода хлещет фонтаном из-под земли на проезжую часть в районе дома №22 на ул. Рогачева.

Одновременно днем во вторник, остались без воды многоэтажки, расположенные вокруг Дворца культуры «Родина». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 15 октября произошла авария на водоводе близ дома №118 на ул. Красная Сибирь.

— В связи с выявленным дефектом на трубопроводе холодного водоснабжения на ЦТП «Родина», произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: Микрорайон, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 50, ДК «Родина», Дом спорта «Авангард», — сообщили в КБУ.

Жителям дома №48А в Микрорайоне отключили не только холодную, но и горячую воду.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с утра 15 октября в городе произошло 7 аварий на коммуникациях. Один из крупных прорывов, по оценке замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и городскому хозяйству Александра Алексеенко, случился именно на ул. Рогачева.

Пока коммунальщики не определили место порыва и масштабы бедствия, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Владимир Воспанчук.
— Прорыв на холодной воде. Это не канализация. Будем делать — рыть, искать дыру, — прокомментировал Воспанчук.

Видео Курьер. Среда. Бердск

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От редакции

Быстро отремонтируют?

Аноним, 15 октября 2019 15:27
хорошо что не минус на улице

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