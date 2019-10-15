ЕПД: Единая платежка на коммунальные услуги появится в России

В ЕПД также должно быть проще вписывать строку за добровольное страхование жилья от ЧС.

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Она должна помочь снизить долги граждан за ЖКУ и усилить контроль роста тарифов.

Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия». С появлением единого платежного документа (ЕПД) россиянам будет проще оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям — контролировать рост тарифов. В перспективе это поможет снизить долги граждан за ЖКУ, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако нужно четко определить понятия ЕПД и уже действующего «платежного документа», неточности могут привести к ошибкам в начислениях, указывают в кабмине.

В единстве сила



Кабмин планирует поддержать законопроект о едином платежном документе по ЖКУ при условии его качественной доработки. Об этом говорится в проекте отзыва правительства, с которым ознакомились «Известия». Сейчас документ (разработан Минстроем) находится на рассмотрении в кабмине, сказали «Известиям» в секретариате вице-премьера Виталия Мутко. В пресс-службе правительства «Известиям» не уточнили, когда планируют утвердить официальный отзыв.

Проект закона о едином платежном документе (ЕПД) депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым внесли в Госдуму 19 июня этого года, следует из базы нижней палаты. Документ вводит два новых понятия –– ЕПД и «расчетный центр». Цель проекта — увеличить собираемость платежей за ЖКУ, снизить риски хищений управляющих компаний (УК) за счет повышения прозрачности их расчетов с поставщиками, а также усилить контроль обоснованности тарифов. По итогам I квартала этого года долги россиян за ЖКУ достигли 564,5 млрд рублей. При этом, по данным Росстата, только по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями (РСО) физические лица задолжали более 300 млрд рублей за коммунальные услуги (без учета жилищных). Оставшиеся средства –– это долги управляющих компаний перед сбытовыми.

Законопроект предполагает, что в ЕПД появятся следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Дело в том, что сейчас в ряде регионов гражданам приходит несколько платежек за ЖКУ –– по разным видам услуг. Это зачастую приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов по ЖКХ. Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке к нему, при выставлении ЕПД платежная дисциплина граждан возрастает.

В проекте отзыва кабмина рекомендуется соотнести новое понятие «единый платежный документ» (ЕПД) с уже существующим «платежный документ». Понятия необходимо определить более точно, чтобы избежать неразберихи. Как объяснил «Известиям» юрист национальной юридической службы «Амулекс» Василий Ярошенко, понятийный аппарат нуждается в четких и однозначных формулировках, которые не допускают неоднозначности. Также следует установить для документов сферу применения, что позволит исключить массовые нарушения при начислении платы за ЖКУ.

Пока неясно, как авторы законопроекта предлагают поступить с обычными платежками. Это понятие в действующем регулировании останется, именно поэтому у потребителей ресурсов могут возникнуть проблемы. В теории из-за юридических неточностей гражданам могут выставить несколько платежных документов по одним и тем же услугам: новый и уже действующий, добавил Василий Ярошенко.

В ЕПД также должно быть проще вписывать строку за добровольное страхование жилья от ЧС, сказал «Известиям» эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький. Но к вопросу включения необязательных платежей в единый документ стоит подойти осторожно, поскольку это может увеличить и без того высокие расходы населения, подчеркнул он.

Одно окно

Также правительство критикует модель «расчетного центра» в законопроекте. Эти структуры, согласно замыслу депутатов, должны централизованно выставлять ЕПД в регионах. Сегодня, как объяснила «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, нет единой системы выставления платежек. В регионах квитанции за ЖКУ могут присылать жильцам УК, сами поставщики ресурсов, банки или так называемые специальные операторы расчетов.

С последними, как отмечается в проекте отзыва кабмина, поставщики ресурсов и УК заключают договоры на удобных для себя условиях, что обеспечивает соблюдение принципов госполитики по развитию конкуренции в сфере ЖКХ. Предложенная модель расчетного центра не соответствует этим принципам, поскольку ограничивает выбор поставщиков и УК. Это вызывает опасения монопольного роста тарифов, объяснил экономист, финансовый директор компании VR_Bank Роман Ромашевский. Из-за того что расчетные центры будут назначать плату за услуги, есть риск увеличения расходов УК и поставщиков ресурсов. В итоге это может привести к росту тарифов.

По оценке Василия Ярошенко, для сдерживания необоснованного завышения стоимости услуг расчетных центров и, соответственно, тарифов в каждом регионе их деятельность должна быть согласована с территориальными антимонопольными управлениями.

Нельзя допустить, чтобы центры брали за свою работу больше 2% от суммы платежек. Иначе повышения тарифов не избежать, подчеркнул юрист. В дальнейшем также может сработать «эффект масштаба» –– выставление платежек на аутсорсе станет дешевле, чем оплата труда штатных сотрудников, добавил Роман Ромашевский.

По оценке Светланы Разворотневой, при условии доработки законопроекта в соответствии с замечаниями кабмина, единые платежки упростят жизнь граждан –– будет удобнее оценивать свои расходы на ЖКУ. А расчетные центры могут стать «единым окном», куда можно будет приходить с любым вопросом по теме, что позволит экономить время людей, добавила эксперт.

Сейчас уже внесены некоторые изменения в законопроект, сказал «Известиям» один из его авторов — Сергей Пахомов. Для расчетных центров планируется установить прозрачные и жесткие правила работы, также ко второму чтению законопроекта будет конкретизирован правовой статус центров, доработан понятийный аппарат ЕПД, уточнил он.

Источник: Известия