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Гейзер: хлещет вода на автодорогу из водовода в Микрорайоне Бердска

13:51 15.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Крупная коммунальная авария произошла у дома №22 на ул. Рогачева. КБУ ищет место порыва магистрали и оценивает масштабы бедствия. Воду у потребителей пока не отключали.

Гейзер: хлещет вода на автодорогу из водовода в Микрорайоне Бердска
Вода из дырявой трубы залила дорогу в Микрорайоне Бердска

Фонтан бьет из-под земли прямо на дорогу у дома №22 на ул. Рогачева в Бердске во вторник днем. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с утра 15 октября в городе произошло 7 аварий на коммуникациях в разных частях. Один из крупных прорывов, по оценке замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и городскому хозяйству Александра Алексеенко, случился именно на ул. Рогачева.

Пока коммунальщики не определили место порыва и масштабы бедствия, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Владимир Воспанчук.
— Прорыв на холодной воде. Это не канализация. Будем делать — рыть, искать дыру, — прокомментировал Воспанчук.

Он отметил, что потребителей от воды пока не отключали.

Сейчас вода хлещет на проезжую часть, заливая дорогу, по которой ходит в том числе общественный транспорт.

Видео Курьер. Среда. Бердск

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От редакции

Сети превратились в решето?

Новый мэр, 15 октября 2019 13:56
Впереди зима,пока тепло пусть делают
Микрорайоновец, 15 октября 2019 13:58
А куда делась вода на Рогачева 32?
просто я, 15 октября 2019 14:01
Что там? Морозец в конце недели обещали? Вот и начнется день жестянщика
Аноним, 15 октября 2019 14:03
Зачем обманывать. Воды нет с 11.30. Сейчас 14.00
Аноним, 15 октября 2019 14:17
А кто отключил воду тогда? Почему не подвозят питьевую? Сделать вид что есть вода, чтоб не решать проблему?
Анна, 15 октября 2019 14:37
Воды нет на Рогачева, 18

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