Гейзер: хлещет вода на автодорогу из водовода в Микрорайоне Бердска

Крупная коммунальная авария произошла у дома №22 на ул. Рогачева. КБУ ищет место порыва магистрали и оценивает масштабы бедствия. Воду у потребителей пока не отключали.

Вода из дырявой трубы залила дорогу в Микрорайоне Бердска

Фонтан бьет из-под земли прямо на дорогу у дома №22 на ул. Рогачева в Бердске во вторник днем. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с утра 15 октября в городе произошло 7 аварий на коммуникациях в разных частях. Один из крупных прорывов, по оценке замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и городскому хозяйству Александра Алексеенко, случился именно на ул. Рогачева.

Пока коммунальщики не определили место порыва и масштабы бедствия, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Владимир Воспанчук.

— Прорыв на холодной воде. Это не канализация. Будем делать — рыть, искать дыру, — прокомментировал Воспанчук.

Он отметил, что потребителей от воды пока не отключали.

Сейчас вода хлещет на проезжую часть, заливая дорогу, по которой ходит в том числе общественный транспорт.

Видео Курьер. Среда. Бердск

