15.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Победим рак: Учеными разработан новый метод, который помогает иммунной системе обнаруживать и устранять раковые клетки

13:24 15.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Новая система борьбы с злокачественными новообразованиями представляет собой симбиоз вирусной генной терапии и технологии редактирования генов CRISPR.

Ученые Йельского университета (США) разработали новую систему, которая помогает иммунной системе обнаруживать и устранять раковые клетки, в том числе находящиеся далеко от места зарождения опухоли.

Как сообщается на сайте вуза, эксперименты на мышах показали: предложенная методика позволила организму животных уменьшить или устранить меланому и тройные негативные опухоли молочной и поджелудочной железы.

Новая система борьбы с злокачественными новообразованиями представляет собой симбиоз вирусной генной терапии и технологии редактирования генов CRISPR. Вместо того, чтобы находить и редактировать фрагменты ДНК и вставлять туда новые участки, она активирует гены внутри опухоли. Тем самым последняя как бы выдает себя среди множества здоровых клеток, определяется организмом как антиген, после чего включается мощный иммунный ответ.

При этом данная информация запоминается иммунной системой, и в будущем появление подобных клеток будет сразу воспринято в штыки.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите в новый разработанный метод лечения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За работу 2,3,4 ноября вам должны заплатить по двойному тарифу
15:30 15-10-2019
За работу 2,3,4 ноября вам должны заплатить по двойному тарифу
Какой подарок будет оригинальным в Бердске? 4
15:22 15-10-2019
Какой подарок будет оригинальным в Бердске?
БердскУсадьбу Николая II затопили фекалиями мальчишки из Бердска
15:15 15-10-2019
Усадьбу Николая II затопили фекалиями мальчишки из Бердска
Отец подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой просит расстрелять сына 1
15:00 15-10-2019
Отец подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой просит расстрелять сына
БердскОтключили 30 многоэтажек от холодной и горячей воды из-за крупных коммунальных аварий в Бердске 1
14:57 15-10-2019
Отключили 30 многоэтажек от холодной и горячей воды из-за крупных коммунальных аварий в Бердске
Власть региона: лесные пожары не загрязняют воздуха в Новосибирской области
14:45 15-10-2019
Власть региона: лесные пожары не загрязняют воздуха в Новосибирской области
БердскЗеленый и красный свет горели одновременно на светофоре в центре Бердска 1
14:30 15-10-2019
Зеленый и красный свет горели одновременно на светофоре в центре Бердска
Отказаться от туалетной бумаги призывает россиян доктор Малышева 8
14:15 15-10-2019
Отказаться от туалетной бумаги призывает россиян доктор Малышева
Немец Доменико Тедеско стал главным тренером "Спартака"
14:00 15-10-2019
Немец Доменико Тедеско стал главным тренером
БердскГейзер: хлещет вода на автодорогу из водовода в Микрорайоне Бердска 6
13:51 15-10-2019
Гейзер: хлещет вода на автодорогу из водовода в Микрорайоне Бердска