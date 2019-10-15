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Общество / Стиль жизни

АвтоВАЗ выпустил навесной багажник «Shuttle Box» за 55 тысяч рублей

13:13 15.10.2019 Фото: pixabay.com
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Теперь самая популярная модель Lada Largus может быть дополнена двойным навесным багажником, объемом 0,8 куб. м.

АвтоВАЗ выпустил навесной багажник Shuttle Box за 55 тысяч рублей
АвтоВАЗ разработал навесной багажник под названием Shuttle Box

АвтоВАЗ разработал навесной багажник объемом 0,8 куб. м для самого популярного «каблучка» Lada.

Двухсекционный багажник под названием Shuttle Box можно закрепить в задней части автомобиля. Он оснащен дублирующими стоп-сигналами и местом крепления для номерной таблички.

Выполнен Shuttle Box из армированного стеклопластика и по желанию может быть оснащен внутренней отделкой карпетом, подсветкой, камерой заднего вида, парктроником и другими опциями. В бокс массой 40 кг можно загрузить до 100 кг дополнительного груза.

Стоимость составляет 55 тыс. рублей.

Источник: Авторамблер

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От редакции

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Аноним, 15 октября 2019 13:24
НВР: А фото где? Ещё и вопросы задают. Я вот что-то в яндексе сразу картинки нашёл; настолько вы непрофессиональны, или за еду там работаете?

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