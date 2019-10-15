АвтоВАЗ выпустил навесной багажник «Shuttle Box» за 55 тысяч рублей

Двухсекционный багажник под названием Shuttle Box можно закрепить в задней части автомобиля. Он оснащен дублирующими стоп-сигналами и местом крепления для номерной таблички.

Выполнен Shuttle Box из армированного стеклопластика и по желанию может быть оснащен внутренней отделкой карпетом, подсветкой, камерой заднего вида, парктроником и другими опциями. В бокс массой 40 кг можно загрузить до 100 кг дополнительного груза.