Дождь закрыл кассу РКЦ в Бердске: компьютер залило через дырявую крышу

Пункт приема платежей за услуги ЖКХ в ОДМ уже открыли. Не работает касса на 11-м квартале — заболел кассир. Расчетно-кассовый центр обучает подменного сотрудника. Бердчане с ужасом ждут очередей в кассы.

В кассе РКЦ в ТЦ «Европа» всегда многолюдно

Касса по приему платежей за коммуналку в доме №18 на ул. Ленина снова закрыта. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали сегодня, 15 октября, жители 11-го квартала. Напомним, что эту кассу открыли наряду с еще двумя дополнительными летом после настоятельных просьб горожан, которым надоело стоять в очередях, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Бердчане дождались открытия трех пунктов приема платежей Расчетно-кассового центра несколько месяцев: ул. Островского, 174, ул. Ленина, 18 и 38. Но в октябре два пункта на ул. Ленина снова закрылись.

— Кассир, очень хороша женщина, которую мы все полюбили, заболела. Она на больничном, и неизвестно, когда выйдет. Подменного человека нет. Поэтому кассу на Ленина, 18 две недели назад закрыли, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» жительница 11-го квартала Тамара Чугайнова. — Нам 23 числа нужно подавать данные со счетчиков и платить за свет. В подвале в «Европе» опять будет тысячная очередь. Помогите нам с этим вопросом.

По словам Тамары Степановны, ее соседи-пенсионеры собирались идти в редакцию целой делегацией, но потом решили ограничиться звонком. Чтобы озвучить руководству РКЦ свою озабоченность отсутствием подменных кассиров.

Директор Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что касса на 11-м квартале действительно не работает из-за болезни кассира.

— Там у нас кассир с гриппом слегла. Все остальные кассы работают в штатном режиме. Пока заменить некем, потому что в Северном тоже человек ушел на больничный и туда отправили подменного кассира, — пояснил Масимов.

По его словам, перестановка кадров сделана в пользу Северного микрорайона как отдаленного, а в центре люди могут оплатить коммуналку в ТЦ «Европа» и в ОДМ.

В новом пункте приема платежей в помещении отдела по делам молодежи (ул. Ленина, 38) несколько дней не работала касса: во время дождей протекла кровля и вода залила компьютеры РКЦ.

— В администрации нам пообещали кровлю починить. Вчера там восстановили оборудование. Я уточнил, что народ есть сейчас в кассе на ул. Островского, 122, но без очередей — все сидят. Ажиотажа нет, — заверил директор РКЦ сегодня, 15 октября.

Рамиз Масимов отметил, что для решения кадровой проблемы приняли на работу еще одного кассира, который сейчас проходит обучение, изучает программы. Примерно через неделю она выедет работать в кассу на Ленина, 18, если основной кассир к тому времени не закроет больничный.

— Она будет подменным кассиром, с которым у нас были проблемы, — уточнил Масимов перспективу нового работника.

График работы касс РКЦ

Сейчас платежи за ЖКУ принимают 16 кассовых окон в 10 пунктах Расчетно-кассового центра. Так, 2 кассовых окна по адресу: ул. Островского, 122 принимают горожан с 8 утра до 18.30. Одно окно в ГУМе по адресу: ул. Ленина, 31/1 с 9.35 до 18.05. Три кассовых окна в магазине «Европа» работают с 9.30 до 18.00. Одна касса РКЦ по адресу: ул. Островского, 174 принимает бердчан с 9.45 до 18.15.

Три кассовых окна в магазине «Антрекот» по адресу: ул. Микрорайон, 58 (строение 2) работает с 8.20 до 18.50. Касса на ул. Черемушной, 4/1 в магазине «Пятерочка» открыта с 10.10 до 18.40. Два кассовых окна по адресу: ул. Павлова, 6 работают с 10.30 до 19.00. Вновь открывшийся пункт приема платежей в здании МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: ул. Ленина, 18 по графику должен работать с 10.00 до 18.30. Касса в микрорайоне Северном, 19/2 открыта с 9.15 до 17.45. Касса в здании ОДМ (ул. Ленина, 38) принимает с 10.30 до 18.30. Во всех кассах РКЦ выходные воскресенье и понедельник.