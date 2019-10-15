Зеленый и красный свет горели одновременно на светофоре в центре Бердска

14:30
15.10.2019
Фото: читателя
Данное происшествие на перекрестке ул. Комсомольской и Первомайской обескуражило и водителей, и пешеходов: что делать стоять или двигаться?
Сумятицу в дорожное движение внес светофор на пересечении улиц Первомайской и Комсомольской в Бердске. На светофоре одновременно горели зеленый и красный свет.
Читатель «Курьер. Среда. Бердск» рассказал, что так светофор работал 14 октября примерно в 17.30.
Рано утром 15 октября участники дорожного движения уже беспрепятственно преодолевали данный перекресток.
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От редакции
Вам приходилось сталкиваться с подобной ситуацией?
ладно пешеходы, но водители то правила ведь изучали! В чем проблема то?
При неработающем светофоре (никто ведь не будет спорить, что он сломался) - руководствуемся знаками и все дела!