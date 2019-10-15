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Зеленый и красный свет горели одновременно на светофоре в центре Бердска

14:30 15.10.2019 Фото: читателя
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Данное происшествие на перекрестке ул. Комсомольской и Первомайской обескуражило и водителей, и пешеходов: что делать стоять или двигаться?

Зеленый и красный свет горели одновременно на светофоре в центре Бердска
Запрещающий и разрешающий свет светофора участники дорожного движения наблюдали 14 октября

Сумятицу в дорожное движение внес светофор на пересечении улиц Первомайской и Комсомольской в Бердске. На светофоре одновременно горели зеленый и красный свет.

Читатель «Курьер. Среда. Бердск» рассказал, что так светофор работал 14 октября примерно в 17.30.

Рано утром 15 октября участники дорожного движения уже беспрепятственно преодолевали данный перекресток.

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От редакции

Вам приходилось сталкиваться с подобной ситуацией?

Аноним, 15 октября 2019 14:51
"что делать стоять или двигаться?"
ладно пешеходы, но водители то правила ведь изучали! В чем проблема то?
При неработающем светофоре (никто ведь не будет спорить, что он сломался) - руководствуемся знаками и все дела!

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