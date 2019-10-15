Зеленый и красный свет горели одновременно на светофоре в центре Бердска

Данное происшествие на перекрестке ул. Комсомольской и Первомайской обескуражило и водителей, и пешеходов: что делать стоять или двигаться?

Запрещающий и разрешающий свет светофора участники дорожного движения наблюдали 14 октября

Сумятицу в дорожное движение внес светофор на пересечении улиц Первомайской и Комсомольской в Бердске. На светофоре одновременно горели зеленый и красный свет.

Читатель «Курьер. Среда. Бердск» рассказал, что так светофор работал 14 октября примерно в 17.30.

Рано утром 15 октября участники дорожного движения уже беспрепятственно преодолевали данный перекресток.