Испытание людей током помогло выяснить, что опасность привлекает человека, независимо от исхода конечного результата

О том, как распределяется внимание при стимуляции, которая ведет за собой какое-либо вознаграждение, известно достаточно много, а вот о том, какой она будет в потенциально опасной ситуации, рассмотрим в статье

Человек будет ассоциировать опасный исход с каким-либо стимулом вне зависимости от того, насколько он уверен в том, что опасный исход в действительности наступит

Опасные стимулы привлекают внимание человека вне зависимости от того, насколько он уверен в том, что стимул в действительности принесет какой-то вред. Это выяснили британские психологи, которые провели эксперимент, в ходе которого учили участников ассоциировать определенное изображение на экране с ударом током.

За наше взаимодействие с окружающим миром отвечает реакция на стимулы. Эта реакция, в свою очередь, зависит от самого типа стимула, а также от того, насколько наше поле восприятия искажено — причем не только элементами восходящего восприятия (то есть любой другой внешней стимуляции), но и нисходящими процессами — уже имеющимися представлениями о происходящем.

О том, как распределяется внимание при стимуляции, которая ведет за собой какое-либо вознаграждение, известно достаточно много. Потенциально опасные стимулы, в свою очередь, изучаются реже — во многом потому, что реакция на них более эволюционно фундаментальная. При этом, разумеется, на воздействие опасных стимулов могут влиять те же самые факторы, которые влияют на воздействие подкрепляющих.

Исследователи под руководством Тоби Уайза (Toby Wise) из Университетского колледжа Лондона решили проверить, как на восприятие потенциально опасного стимула влияют два фактора: то, насколько стимул в действительности опасен, и то, уверен ли человек в его потенциальном вреде. Для этого они провели эксперимент с использованием айтрекера: всего в нем приняли участие 65 человек.

Во время эксперимента участникам на экране показывали две разные картинки, за одной из которых следовал легкий электрический разряд: вероятность этого события в среднем составляла от нуля до 36 процентов, при этом для одного из стимулов была выбрана стабильная вероятность, в то время как для другого она менялась. В начале участникам необходимо было с помощью бегунка определить вероятность удара током каждого из стимулов, после чего на экране показывалась реальная вероятность, за которой следовал электрический разряд. Во время всего эксперимента регистрировались ответы участников и движения их глаз.

Ученые построили несколько компьютерных моделей распределения внимания в подобном задании на основании обучения с подкреплением и распределения вероятностей. Лучше всего поведение участников и их движение глаз описывала модель на основе бета-регрессии: исследователи выяснили, что участники значительно чаще (p < 0,0001) обновляли вероятность получения удара током для какого-либо из стимулов в ответ на получение разряда, а не в безопасном условии. При этом использованная модель показала, что уверенность участников в том, что они получат удар током, никак не влияла на их ответы и на процесс обучения.

Авторы работы пришли к выводу, что человек будет ассоциировать опасный исход с каким-либо стимулом вне зависимости от того, насколько он уверен в том, что опасный исход в действительности наступит. При этом распределение внимание во время обучения по сути подкрепляет его: потенциально опасный стимул привлекает внимание больше, и затем влияет на дальнейший выбор.

Разумеется, на восприятие опасных стимулов могут влиять и другие факторы, которые в построенной модели учтены не были. Например, это может быть стресс: в 2017 году ученые выяснили, что стрессовая ситуация заставляет людей терять бдительность в потенциально опасной ситуации.

Источник: N+1