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Власть региона: лесные пожары не загрязняют воздуха в Новосибирской области

14:45 15.10.2019 Фото: pixabay.com
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Задымление в Новосибирской области возникает вследствие ландшафтных пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем или из-за поджога травы в полях сельскими жителями.

Власть региона: лесные пожары не загрязняют воздуха в Новосибирской области
лесные пожары не являются причиной загрязнений воздуха в Новосибирской области

Задымление в Новосибирской области возникает вследствие ландшафтных пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем или из-за поджога травы в полях сельскими жителями, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко. Ситуация находится на постоянном контроле министерства.
«За прошедшие сутки было ликвидировано восемь лесных пожаров. На сегодняшний день на территории Новосибирской области действующих лесных пожаров нет. Лесные пожары не являются причиной возникновения задымленности в Новосибирской области. Задымление в регионе возникает вследствие ландшафтных пожаров по причине неосторожного обращения с огнем местного населения сельских поселений или в результате специального поджога сухой травы в полях и на приусадебных участках», – отметил министр.

Сложная обстановка из-за ландшафтных пожаров сложилась на территории Чулымского, Доволенского, Каргатского и Коченевского районов. Особый пожароопасный режим установлен на территории девяти районов Новосибирской области. Как подчеркнул Андрей Даниленко, ситуация находится на контроле министерства, лесоводы в круглосуточном режиме мониторят пожароопасную обстановку, ежесуточно работают более 30 мобильных групп оперативного реагирования.

Источник: nso.ru

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