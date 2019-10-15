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185 человек прошли обследование в день диспансеризации в Бердске

13:45 15.10.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Лишь треть всех жителей города прошли обследование — 39,6%. По словам и.о. главного врача центральной больницы Аллы Швеиной средний возраст пришедших — это работающее население 30-40 лет.

185 человек прошли обследование в день диспансеризации в Бердске
В день диспансеризации треть бердчан прошли обследование
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
185 человек прошли обследование в день диспансеризации в Бердске

185 человек прошли обследование в день диспансеризации в БердскеЯ удивлена: Опровергла увольнение начмед ЦГБ Бердска Надежда ШахатоваЕщё 28 новостей

185 человек пришли обследование в Бердске в рамках городского дня диспансеризации 12 октября. Об этом сообщила и.о. главного врача Центральной больницы Бердска Алла Швеина на аппаратном совещании в мэрии. Прием проходил в поликлинике №1, №2, в Центре здоровья. Прошли обследование 39,6% от общего количества бердчан.

— Средний возраст пришедших — это работающее население. Кто не мог прийти среди недели, — сказала «Курьер. Среда. Бердск» Алла Геннадьевна вчера, 15 октября.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» в день диспансеризации принимали узкие специалисты по предварительной записи и направлению. Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» прошел диспансеризацию за два часа.

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От редакции

А вы прошли диспансеризацию?

Гы, 15 октября 2019 15:05
Судя по прямым включениям некоторых СМИ, на диспансеризацию в субботу 12 октября пришли в основном бабки 70+
аноним, 15 октября 2019 15:06
Кто-нибудь может объяснить что входит в эту самую диспансеризацию. Узкие специалисты только по записи по направлению? Где записываться? А направление брать у терапевта, т.е. сначала нужно к терапевту попасть, что в общем-то немного проблематично. Корреспондент, расскажите что вы прошли за два часа? Нас вот на работе гонят на эту диспансеризацию чуть ли не в приказом порядке, хотя у нас через пару месяцев ежегодный медосмотр будет. Вот я и думаю идти или не идти, а то зря два часа потрачу, да ещё в выходной день.

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