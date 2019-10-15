185 человек прошли обследование в день диспансеризации в Бердске

Лишь треть всех жителей города прошли обследование — 39,6%. По словам и.о. главного врача центральной больницы Аллы Швеиной средний возраст пришедших — это работающее население 30-40 лет.

В день диспансеризации треть бердчан прошли обследование

185 человек пришли обследование в Бердске в рамках городского дня диспансеризации 12 октября. Об этом сообщила и.о. главного врача Центральной больницы Бердска Алла Швеина на аппаратном совещании в мэрии. Прием проходил в поликлинике №1, №2, в Центре здоровья. Прошли обследование 39,6% от общего количества бердчан.

— Средний возраст пришедших — это работающее население. Кто не мог прийти среди недели, — сказала «Курьер. Среда. Бердск» Алла Геннадьевна вчера, 15 октября.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» в день диспансеризации принимали узкие специалисты по предварительной записи и направлению. Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» прошел диспансеризацию за два часа.