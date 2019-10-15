Из-за нищеты граждан возник кризис на рынке ювелирных изделий в России

По данным Минпромторга, потребление золота ювелирной промышленностью в 2018 году снизилось в 1,8 раза по сравнению с 2013 годом и составило 41 тонну.

Ювелирная промышленность является вторым после ЦБ крупнейшим сектором-потребителем золота в России

Спрос на ювелирную продукцию из драгоценных металлов в условиях экономической рецессии, падения реальных доходов населения и покупательной способности в России сокращается. В частности, одной из причин незначительного потребления серебра в России является «кризис рынка ювелирных изделий». Такие данные следуют из разработанного Минпромторгом проекта Стратегии развития отрасли драгоценных металлов РФ на период до 2030 года, с которым ознакомился RNS.

В Минпромторге напомнили, что ювелирная промышленность является вторым после ЦБ крупнейшим сектором-потребителем золота в России.

«В условиях экономической рецессии и падения реальных доходов населения спрос на ювелирную продукцию, являющуюся товаром роскоши, продолжает падать, что зеркально отражается на снижении объемов потребления золота данным сектором», — говорится в документе.

По данным Минпромторга, потребление золота ювелирной промышленностью в 2018 году снизилось в 1,8 раза по сравнению с 2013 годом и составило 41 тонну.

Министерство также отмечает, что «рынок ювелирных изделий из серебра в России сокращается из-за падения покупательной способности населения, при этом экспорт данной продукции из России стабилен, но незначителен и нуждается в поддержке».

Минпромторг выделяет среди причин незначительного потребления серебра в России «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта».

Также в министерстве напомнили о минимальном объеме потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности.

Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдурад Уткин пояснил RNS, что параллельно со снижением доходов населения растут расходы на покупку сырья для ювелирной промышленности, что отражается на ценах изделий и на объемах их продаж.

«Потому что дорожает и золото, и камни, и самое главное, что золото, что камни, их цены котируются в долларах США, и, соответственно, мы сильно зависим от курса валюты. Поэтому получились такие ножницы: доходы упали, а себестоимость продукции выросла», — сказал он RNS.

Уткин пояснил, что, согласно статистике, объемы продаж в рублях изменились не сильно, сокращение произошло в реальном выражении. «Там 220-230 млрд рублей в год, но физические единицы снизились – за эти же деньги вы можете купить гораздо меньше ювелирных изделий», — пояснил он.

В пресс-службе Минпромторга к моменту публикации не ответили на запрос RNS.

Источник: rns.online