Немец Доменико Тедеско стал главным тренером «Спартака»

Последним клубом Тедеско был немецкий «Шальке», который он возглавлял с июня 2017-го по март 2019 года и с которым он финишировал на втором месте в таблице чемпионата Германии по итогам сезона 2017/18.

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака», об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.

Тедеско сменил во главе команды Сергея Кузнецова, который был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после отставки Олега Кононова 29 сентября.

Последним клубом Тедеско был немецкий «Шальке», который он возглавлял с июня 2017-го по март 2019 года и с которым он финишировал на втором месте в таблице чемпионата Германии по итогам сезона 2017/18.



«Для меня большая честь быть здесь и стать тренером такой команды, как «Спартак», — команды с огромной историей. Я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует», — заявил Тедеско журналистам.

Источник: rsport.ria.ru