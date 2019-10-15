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Немец Доменико Тедеско стал главным тренером «Спартака»

14:00 15.10.2019 Фото: Pixabay
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Последним клубом Тедеско был немецкий «Шальке», который он возглавлял с июня 2017-го по март 2019 года и с которым он финишировал на втором месте в таблице чемпионата Германии по итогам сезона 2017/18.

Немец Доменико Тедеско стал главным тренером Спартака
Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака», об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
Тедеско сменил во главе команды Сергея Кузнецова, который был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после отставки Олега Кононова 29 сентября.
Последним клубом Тедеско был немецкий «Шальке», который он возглавлял с июня 2017-го по март 2019 года и с которым он финишировал на втором месте в таблице чемпионата Германии по итогам сезона 2017/18.

«Для меня большая честь быть здесь и стать тренером такой команды, как «Спартак», — команды с огромной историей. Я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует», — заявил Тедеско журналистам.

Источник: rsport.ria.ru

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