Отказаться от туалетной бумаги призывает россиян доктор Малышева

Геморрой и анальные трещины – вот к чему приводит использование туалетной бумаги.

Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги

Геморрой и анальные трещины – вот к чему приводит использование туалетной бумаги. Об опасности популярного средства гигиены рассказала Елена Малышева, призвавшая россиян отказаться от бумаги в туалете.

В передаче «Жить здорово» », темой которой стали ягодицы, Малышева рассказала, что туалетная бумага представляет собой опасность для здорового человеческого зада. Она посоветовала отказаться от использования бумаги.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, которые могут возникать из-за туалетной бумаги, Елена Малышева рекомендует после похода в туалет подмываться водой.

«Считается, что с медицинской точки зрения использовать бумагу как способ гигиены после дефекации неправильно, неграмотно и очень плохо для этого места», — сообщила Малышева, имея в виду ягодицы и анус.

Данное мнение было поддержано врачом-иммунологом Андреем Продеусом, который был гостем программы. Он рассказал, что бумага может легко повредить слизистую оболочку. Возникающие на ней травмы способствуют тому, что инфекции быстрее проникают в организм, повышается риск воспаления или загноения, что хуже и опаснее. Врач согласился с тем, что подмывание водой является самым действенным и безопасным способом избежать тех последствий из-за травмирования бумагой, которые могут привести к разным болезням.

Также специалисты рассказали, что обнаружить анальные трещины сложно из-за незаметности на начальной стадии. Но по мере развития симптомы будут становиться болезненными. Если после подтирания зада на туалетной бумаге остаются кровавые следы, следует обязательно обращаться к врачу.

Источник: medikforum.ru