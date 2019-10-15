Отец подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой просит расстрелять сына

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Отец предполагаемого убийцы 9-летней Лизы просит расстрелять своего сына. Об этом Михаил Туватин заявил в интервью журналистам телеканала «Саратов 24».

По словам 65-летнего мужчины, его арестованный отпрыск не имеет права жить, дышать и видеть свет вне решетки.



«Я ушел из семьи, когда сыну было года два. Всё из-за жены. Она уже тогда сумасшедшая была, а сейчас ужас что с ней происходит. Я не мог находиться в этой семье. Пока моя мать, его бабушка, была жива, он приходил ко мне. Уже с малых лет он был вороватый. Деньги в варежку помню засунул и вынес из дома у меня. Два раза по-крупному меня обкрадывал. Прихожу с работы, форточка и калитка открыты. Телевизора нет. Потом мы перестали видеться и общаться. Тогда я узнал, что у него была попытка изнасилования. Столько раз человек сидел, не помогло это ему исправиться, а сейчас зачем в тюрьму сажать? Кровь за кровь, ну это что такое? Ребенка… Лишил жизни ребенка. Конечно, расстрелять, я считаю, что надо расстрелять. Высшая мера наказания, это как на фронте. У меня в голове не укладывается. Я узнал от знакомых, они мне позвонили и рассказали, а потом я уже по телевизору увидел. Мне так плохо сейчас, я каждые пять минут давление измеряю, дойти до кухни не могу нормально. Я считаю, что он мне не сын. Его воспитывала мать, они жили вроде бы как всё время одни. Я отдельно уже 30 лет живу от них», — рассказал отец Михаила Туватина.По словам мужчины, у него нет желания встречаться с сыном.Напомним, мать Лизы сообщила в полицию о пропаже дочери после того, как она не вернулась из школы. Ребенка искали около двух тысяч волонтеров и полицейских, поиски продолжались два дня. Тело девочки нашли 10 октября в гаражах недалеко от ее дома. Полиция вместе со следователями в ходе оперативно-розыскных действий вышла на личность человека, который может быть причастен к убийству девочки — это 35-летний Михаил Туватин. Он был задержан и опрошен — в содеянном он сознался и рассказал, почему убил ребенка. В настоящий момент расследование уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего) продолжается. 12 октября предполагаемый убийца был арестован на два месяца.

Источник: saratov24.tv