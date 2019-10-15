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Психолог Бердска: Не кричите на детей! Идите в лес и прооритесь! Громко. От души!

13:00 15.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Педагог-психолог из лицея №6 Виктория Шкатова в свободное время стирает мужу носки и считает, что добытчиком в семье выступает супруг. А у учителя зарплата должна быть не менее 30 тысяч рублей на начальном этапе.

Психолог Бердска: Не кричите на детей! Идите в лес и прооритесь! Громко. От души!
Виктория Шкатова считает, что учитель должен получать 30 тысяч рублей на начальном этапе

22 летняя Виктория Шкатова — педагог-психолог из лицея №6. Работает первый год.
— Я никогда не думала, что буду педагогом, после школы даже хотела пойти учиться на следователя. У меня мама — учитель математики. И я подумала, почему бы не попробовать себя в педагогике?- рассказала молодой учитель.

Я влюбилась, что делать?

Девушка выбрала психологию, потому что эти знания дают возможность разобраться в себе и познать тайну души окружающих:
— Это здорово, когда ты идешь по улице, смотришь на человека и можешь по внешности сделать выводы.
Главная обязанность школьного психолога — помощь детям в сложных ситуациях.
— Школьники в старших классах не хотят учиться из-за большой нагрузки. Я советую погулять. Подышать правильно. Просто отвлечься. Тогда появится новый прилив сил. Они с улыбкой идут дальше. Семиклассницы бывают прибегут и говорят: «Я влюбилась, что делать?». Я советую поговорить. Тем более осень – такая красивая, романтичная пора, — рассуждает учитель.

Дома можно поколотить подушку
Кроме консультаций специалиста, школьнику важна помощь и поддержка близких. Психолог советует доверять детям, многие конфликты возникают из-за того, что родители не доверяют.
— Не кричите на детей. Слушайте их. Конечно, бывают моменты,когда дети наглеют и грубят, но отнеситесь к этому с пониманием, — советует специалист.
Дети порою бывают очень агрессивны. Учитель составляет план и с детьми разбирает ситуации, вызывающие повышенное напряжение.
— Мы прорабатываем, как себя нужно вести в данной ситуации. Как урегулировать эмоции. Если хочется покричать, пойди в лес и поори. Громко. От души! Эта крутая техника — она работает! Если на уроке на тебя накатило, можно тихонько разорвать бумажку в клочья и выкинуть. И думать, разрывая бумаги, у меня выходит весь негатив. Дома можно поколотить подушку, некоторые дети носят с собой игрушки антистресс и это прекрасно. И когда, спустя время, мне говорят: Виктория Юрьевна, а мне ваш совет помог — это дорогого стоит, — призналась героиня.

Учитель должен получать 30 тысяч рублей на начальном этапе
Бердскому психологу хотелось бы, чтобы школьники учились в первую смену.
— Учась во вторую смену, можно подольше поспать, но возвращаться домой по темноте небезопасно. К счастью, у нас, в лицее, немного детей учатся во вторую смену. Хотелось бы, чтобы появилось больше дисциплин по выбору. Есть урок ИЗО, черчения, но этого недостаточно. Можно ввести лепку, квиллинг, — описывает ситуацию девушка.
Как призналась учитель, хорошо, что дают подъемные молодым педагогам, но в любом случае, учитель должен получать 30 тысяч рублей на начальном этапе.

Женщина, в первую очередь, должна состояться как жена и мама
— Меня воспитали так, что есть женские обязанности, а есть мужские. Я готовлю, убираюсь, стираю носки. Мужчина — добытчик. Его функция — обеспечивать семью. Мужчина должен зарабатывать больше, — убеждена бердчанка.
По мнению психолога, молодым семьям приходится нелегко, поэтому государство должно поддерживать. Давать по 200 тысяч. Садики пусть будут маленькие, но не будет очередей.
В свободное время учительница любит читать, рисовать фотографировать.
— Я люблю свою работу и думаю, что буду работать психологом в школе всю жизнь. Но женщина, в первую очередь, должна состояться как жена и мама, — подытожила Виктория Шкатова.

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