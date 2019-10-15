Самая «крутая» бережливая поликлиника — Чистоозерная ЦРБ

Принципы «5S» работают

Конкурс «5S – в ногу со временем» среди сотрудников поликлиник Новосибирска и области завершён. Первое место заняла Чистоозерная ЦРБ.

Подведение итогов и награждение прошли в одном из отделений поликлиники №29 Новосибирска. Площадку выбрали не случайно: именно тут первыми в регионе, ещё в 2017 году, начали внедрять бережливые технологии. И уже успели получить статус «эталонной поликлиники» на всероссийском уровне.

Конкурс прошёл в области во второй раз. В этом году в нём участвовала 21 медорганизация. Для коллег сотрудники поликлиники №29 устроили экскурсию, показали, как работают принципы «бережливой поликлиники»: единый колл-центр, который ведёт запись на приём во все четыре отделения; «открытая» регистратура с отдельным картохранилищем и собственными сотрудниками; образцовый кабинет врача, где правильно организовано пространство и нет ничего лишнего. Строго по принципам «5S»: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование.

Именно в создании эффективного рабочего места соревновались конкурсанты. Где-то по принципу «5S»уже работают целые отделения, где-то отдельные кабинеты или регистратура. Для участия в конкурсе нужно было показать, как было до преобразования, и как стало после, объясняет Елена Белугина, начальник регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи: «Сократилось ли на приёме [пациентов] время, потраченное на ненужную работу, на поиск документов, перемещение по кабинету сотрудников и пациентов. Сократилось ли количество ненужной мебели, которая стоит годами».

По сути, эта система похожа на очень популярную у домохозяек систему FlyLady, которая помогает поддерживать дом в порядке, равномерно распределяя домашнюю нагрузку и освобождая время. За две недели после квалифицированного обучения можно организовать рабочее место любого сотрудника поликлиники по принципам как минимум трёх «S» из пяти. Этого уже достаточно, чтобы увидеть качественные изменения.

«5S» — всего лишь один из кирпичиков бережливого производства, то, что мы должны сделать для эталонной поликлиники, — объясняет заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. – У нас сейчас в проекте «бережливая поликлиника», где мы создаём новую модель поликлиники, 39 подразделений. В следующем году подключаем ещё 20 поликлиник. И к 2024 году у нас вся первичная медико-санитарная помощь должна работать по бережливым технологиям».

Победителем в конкурсе в этом году стала Чистоозерная районная больница, на втором месте – поликлиника №7, на третьем – Краснообская больница. Главное в этом конкурсе то, что на примере коллег медучреждения области могут увидеть, что современные технологии работают, а результат замечают и врачи, и пациенты, считает главврач Чистоозерной больницы Александр Зимин: «Мы можем не ждать, когда нам дадут большое количество денежных средств, построят новые больницы, завезут новое дорогое оборудование. А работать с тем, что есть. Существуют колоссальные возможности усовершенствовать любой процесс, убрать временные потери. Вот мы сейчас показывали наш проект аптеки. Раньше всё было завалено бумагой, счетами, фактурами. Мы всё это подшивали. Всё сейчас переведено в медицинскую информационную систему, всё чётко промаркировано, понятно, где что лежит. Мы ни копейки не вложили в этот проект. Просто отладили организацию. Мы даже экономим деньги, потому что у нас склады не забиваются ненужными препаратами, количество которых неправильно посчитали, и которые потом хранятся потом неделями».

В Чистоозерной больнице ещё год назад собирались огромные очереди перед кабинетами. Сейчас их нет, помогла продуманная система записи на приём. Благодаря распределению обязанностей между врачом и медсестрой, время приёма каждого пациента увеличилось на три минуты. И это – только начало. Главная задача бережливых технологий – сделать время, потраченное на ожидание приёма у участкового врача минимальным, а время, проведённое у него на приёме – максимально эффективным.

Источник: zdrav.nso.ru