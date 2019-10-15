Астма неизлечима. Но она не крест на вашей жизни!

Самостоятельно диагностировать у себя астму невозможно. Именно поэтому, при обнаружении характерных симптомов, не следует обращаться к помощи Интернета.

Астма чрезвычайно распространена

За последние десятилетия астма превратилась в одно из самых распространенных заболеваний в мире. Между тем, уровень осведомленности общественности о признаках астмы и возможностях борьбы с ней все еще недостаточен.

О заболевании

При бронхиальной астме дыхательные пути воспаляются и отекают, что значительно затрудняет процесс циркуляции воздуха. Всему виной три основные причины: спазм в бронхах, отек и накопление в бронхах излишков слизи. На практике астматический приступ происходит следующим образом: мышцы вокруг дыхательных путей напрягаются в спазме, что приводит к значительному сужению путей для прохождения воздуха. После того, как количество воздуха в легких уменьшается, дыхательные пути воспаляются сильнее и сужаются еще больше. Отечные бронхи начинают выделять больше слизи, которая, в свою очередь, снижает циркуляцию воздуха в легких.

Почему возникает астма?

Несмотря на то, что астма чрезвычайно распространена, в медицине все еще нет единого мнения по поводу причин ее возникновения. Пожалуй, одним из самых значительных факторов, который способствует ее появлению, является наследственность. В сочетании с другими провоцирующими компонентами, предрасположенность к астме может перерасти в полноценную болезнь. Например, ее манифестацию может вызвать контакт с аллергенами, такими как шерсть животных, пыль, пыльца растений и т.д. Другими провокаторами астмы могут стать химические вещества, а также загрязненный воздух. Привести к заболеванию может и длительное нахождение на холодном воздухе, сильное нервное потрясение, а также тяжелые физические нагрузки.

ВАЖНО!

Курение во время беременности в разы повышает риск развития различных патологий дыхательной системы малыша, в том числе, способствует развитию астмы.

Диагностика

Астму достаточно сложно диагностировать. Часто болезнь выдает себя за острый или хронический бронхит, пневмонию и другие респираторные, а также сердечно-сосудистые и неврологические заболевания. Самостоятельно диагностировать у себя астму невозможно. Именно поэтому, при обнаружении характерных симптомов, не следует обращаться к помощи Интернета, что давно стало губительной традицией для тысяч людей. Заболевание требует вмешательства врача, который на основе опроса пациента и данных исследований поставит диагноз.

Медицинские исследования, которые могут быть назначены врачом для постановки диагноза:

1. Общий и иммунологический анализ крови, биохимия крови;

2. Аллергологическое обследование;

3. Анализ бронхиального секрета;

4. Измерение объема форсированного выдоха.

О лечении

К сожалению, астма относится к категории неизлечимых заболеваний. Тем не менее, этот неутешительный факт совершенно не говорит о том, что после постановки диагноза на нормальной жизни можно поставить крест. Достижения современной медицины позволяют, как минимум, поддерживать жизнь на обычном уровне, с сохранением полной работоспособности и привычного распорядка, и, как максимум, добиться стойкой ремиссии заболевания. Как правило, при лечении астмы, врачи назначают лекарственные препараты двух типов: противовоспалительные, которые позволяют поддерживать здоровье в хорошем состоянии и бронхорасширяющие, которые пациентам следует принимать для того, чтобы справиться с приступом астмы. Строгое исполнение всех рекомендаций врача поможет держать заболевание под контролем.