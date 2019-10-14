Врезался в дерево: видео гибели мэра Абакана Николая Буланкина

Внедорожник 67-летнего чиновника на 433 км трассы Р-257 Енисей около деревни Топольки под Минусинском съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево

Мэр Абакана Булакин погиб в автокатастрофе

Мэр города Абакан Николай Булакин 14 октября погиб в жутком ДТП. Внедорожник чиновника на 433 км трассы Р-257 Енисей около деревни Топольки под Минусинском съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево. 67-летний Николай Булакин погиб на месте. По предварительным данным он не справился с управлением, потмоу что ему стало плохо за рулем. Видео с места трагедии опубликовал в ВКонтакте пользователь R-CAM.

Администрацию Абакана Булакин возглавил в 1995-м году. На эту должность он переизбирался пять раз.