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Врезался в дерево: видео гибели мэра Абакана Николая Буланкина

21:07 14.10.2019 Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
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Внедорожник 67-летнего чиновника на 433 км трассы Р-257  Енисей около деревни Топольки под Минусинском съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево

Врезался в дерево: видео гибели мэра Абакана Николая Буланкина
Мэр Абакана Булакин погиб в автокатастрофе

Мэр города Абакан Николай Булакин 14 октября погиб в жутком ДТП.  Внедорожник чиновника на 433 км трассы Р-257  Енисей около деревни Топольки под Минусинском съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево. 67-летний Николай Булакин погиб на месте. По предварительным данным он не справился с управлением, потмоу что ему стало плохо за рулем. Видео с места трагедии опубликовал в ВКонтакте пользователь R-CAM.

Администрацию Абакана Булакин возглавил в 1995-м году. На эту должность он переизбирался пять раз.

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