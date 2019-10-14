Изучение идеологии повседневности «путинизма» одобрил Сурков

Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, «как они делают это», всегда интересно», — пояснил Сурков.

В первом выпуске «Путинизма» представлен обзор статей, посвященных президенту России и его политике и опубликованных рядом западных изданий

Сетевое издание «Актуальные комментарии» (учредитель — Центр политической конъюнктуры) объявило о запуске рубрики «Путинизм», в рамках которой планируется анализировать «различные аспекты курса Путина» и оценивать его историческое значение для России и всего мира.

Старт проекта прокомментировал помощник президента России Владислав Сурков, указавший на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее.

«Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями — очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, «как они делают это», всегда интересно», — пояснил Сурков.

В первом выпуске «Путинизма» представлен обзор статей, посвященных президенту России и его политике и опубликованных рядом западных изданий. В частности, там есть статья «Путин Великий», появившаяся в журнале Foreign Affairs.

«Немного жаль, что для начала выбраны тексты зарубежного происхождения. Что же делать — нет пророка в своем отечестве. Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак», — прокомментировал выбор Сурков.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подтвердил, что «Актуальные комментарии» цитировали Суркова. «Все может быть», — ответил он на вопрос, напишет ли сам Сурков колонку для новой рубрики издания «Путинизм».

«По поводу того, напишет ли туда [в рублику «Путинизм»] Сурков сам, пока неизвестно, но читать обещал», — сказал РБК главный редактор «Актуальных комментариев» Михаил Карягин.

В феврале Сурков опубликовал в «Независимой газете» статью «Долгое государство Путина», в которой указал на формирование в России государства нового типа.

«Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина», — писал тогда Сурков.

В предыдущей статье, которая вышла в апреле 2018 года, помощник президента предсказал России века «геополитического одиночества», поскольку в своей истории она уже пробовала быть и Востоком, и Западом. Будет трудно, но интересно, пообещал тогда Сурков.

Источник: РБК