В погоне со стрельбой задержали пьяного водителя на ВАЗе на трассе Р-256 под Бердском

Превышая скорость, выезжая на встречку и на красный свет, пытаясь столкнуть патрульный автомобиль, 30-летний нарушитель домчался до Искитимского района. Его остановила только пуля по колесам.

Майор Роман Лущенков и майор Виктор Процкий догнали пьяного нарушителя

В усиленном режиме несли службу экипажи ДПС Госавтоинспекции Новосибирской области в выходные дни. С целью предупреждения фактов ДТП и нарушений ПДД водителями, находящимися в состоянии опьянения, на дорогах региона Госавтоинспекция провела рейд «Нетрезвый водитель».

В ночь с 11 на 12 октября на трассе «Новосибирск-Ташанта» сотрудниками полиции во время погони с применением табельного оружия задержан пьяный водитель. Об этом 14 октября сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Водитель автомобиля ВАЗ-210990 не выполнил законного требования экипажа полка ДПС об остановке и лишь увеличил скорость движения в сторону города Бердска. На патрульном автомобиле майор полиции Роман Лущенков и майор полиции Виктор Процкий начали преследование нарушителя.

-В ходе длительной погони, пытаясь скрыться от полицейских и создавая угрозу безопасности участникам дорожного движения, водитель автомобиля ВАЗ проигнорировал многократные требования об остановке, превышая скорость, перестраивался на полосу встречного движения, проехал на красный сигнал светофора, несколько раз пытался совершить столкновение с патрульным автомобилем. Проигнорировал убегающий водитель предупреждение о применении оружия и предупредительный выстрел. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие по колесам, и с пробитым задним колесом нарушитель вынужден был остановиться, — рассказали подробности в ГИБДД.

За рулем автомобиля оказался 30-летний житель Баганского района Новосибирской области с явными признаками опьянения, пройти медицинское освидетельствование он отказался и был доставлен экипажем в отдел полиции «Искитимский».

В отношении задержанного водителя составлены административные материалы за правонарушения в сфере дорожного движения и мера его ответственности будет определена судебными органами.