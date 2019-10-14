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Общество / Стиль жизни

Секрет вечной молодости: почему итальянки живут до 85 лет?

17:54 14.10.2019 Фото: pixabay.com
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кто не хочет столкнуться с преждевременным старением, диетологи советуют ввести в рацион не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса, что позволит сохранить достаточную мышечную массу.

Секрет вечной молодости: почему итальянки живут до 85 лет?

Небольшая горсть орехов с утра поможет организму необходимый заряд энергии и антиоксидантов

Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание.
Италия входит в число лидеров по продолжительности жизни. Мужчины в стране доживают в среднем до 81 года, а женщины до 85. Специалисты решили найти причину долголетия и здоровья итальянцев.
Оказалось, что жители этой средиземноморской страны особенно трепетно относятся к качеству еды. Их рацион богат белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Кроме того, жители Аппенин не злоупотребляют алкоголем, не курят, не пьют сладкую газировку и предпочитают готовить сами из местных продуктов.
 Тем, кто не хочет столкнуться с преждевременным старением, диетологи советуют ввести в рацион не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса, что позволит сохранить достаточную мышечную массу. Кроме того, рекомендуется принимать в пищу молочные продукты, а также богатые фолиевой кислотой зелень и салат.
Эксперты отметили, что не следует пропускать завтрак. С утра нужно пить свежевыжатый сок из красного грейпфрута и есть небольшую горсть орехов. Это позволит организму получить необходимый заряд витамина С, жирных кислот омега-3, кальция, антиоксидантов и минеральных солей.
Источник: РИА Новости
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От редакции

А чем завтракаете вы?

Аноним, 14 октября 2019 19:57
Кофе. Сыр и сладости.

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