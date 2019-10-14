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В Audi Q5 пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь

19:49 14.10.2019 Фото: vk.com
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27-летняя девушка пропала в Екатеринбурге в четверг, 10 октября. По предварительным данным, она уехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.

В Audi Q5 пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь
В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь

Замытые пятна крови обнаружили в Audi Q5 пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание E1.ru.

Эксперты из Челябинска обыскали ранее обнаруженный автомобиль и заявили, что весь салон оказался в крови, которую пытались замыть. Информацию также подтвердил источник в правоохранительных органах. При этом на данный момент точно неизвестно, принадлежит ли кровь именно Ксении Каторгиной.

27-летняя девушка пропала в Екатеринбурге в четверг, 10 октября. По предварительным данным, она уехала показывать автомобиль потенциальным покупателям, после чего не вернулась. Отмечается, что после пропажи Ксении было возбуждено дело по статье «Убийство».

Отмечается, что машина была найдена у перекупщиков в Челябинске, в сделке участвовали цыгане, у которых при себе были паспорт пропавшей девушки и документы на транспортное средство.

Источник: Известия

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От редакции

Что происходит в России с женщинами и авто? Это легкая добыча?

Эх, 14 октября 2019 21:40
Сколько уже случаев таких.. Женщины, вы самоубийцы? Мужики-то одни на продажу не ездят, а вы как овцы на заклание прётесь. А скольких "кинули" на бабки? Не афишируют просто, рады что живы остались. Голову-то включайте иногда, вокруг ведь столько всякого дерьма...

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