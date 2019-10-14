В Audi Q5 пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь

27-летняя девушка пропала в Екатеринбурге в четверг, 10 октября. По предварительным данным, она уехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.

В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь

Замытые пятна крови обнаружили в Audi Q5 пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание E1.ru.

Эксперты из Челябинска обыскали ранее обнаруженный автомобиль и заявили, что весь салон оказался в крови, которую пытались замыть. Информацию также подтвердил источник в правоохранительных органах. При этом на данный момент точно неизвестно, принадлежит ли кровь именно Ксении Каторгиной.

27-летняя девушка пропала в Екатеринбурге в четверг, 10 октября. По предварительным данным, она уехала показывать автомобиль потенциальным покупателям, после чего не вернулась. Отмечается, что после пропажи Ксении было возбуждено дело по статье «Убийство».

Отмечается, что машина была найдена у перекупщиков в Челябинске, в сделке участвовали цыгане, у которых при себе были паспорт пропавшей девушки и документы на транспортное средство.

Источник: Известия