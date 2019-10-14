Санкции из-за Скрипалей продлил Евросоюз против России

Кроме россиян под такие санкции ЕС попали пять представителей режима сирийского президента Башара Асада.

Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

Совет Евросоюза продлил до 16 октября 2020 года санкции против России за применение химического оружия в Солсбери в марте 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе совета.

Эти санкции были введены в отношении четырех россиян, которых в ЕС считают виновными в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британцев, которые отравились случайно. Это начальник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев и Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров), которых Лондон считает сотрудниками ГРУ, применившими боевое отравляющее вещество в Солсбери против Скрипаля. Москва отрицает причастность к этому отравлению и применению нервно-паралитического яда в Великобритании.

Кроме россиян под такие санкции ЕС попали пять представителей режима сирийского президента Башара Асада. Их в Европе подозревают в неоднократном применении химоружия против боевиков. Кроме физических лиц под санкции попал сирийский Центр научных исследований и разработок (SSRC), который подозревается в разработке химоружия.

Попавшим под санкции запрещен въезд в Евросоюз, гражданам ЕС запрещено с ними сотрудничать и им помогать, а их счета в ЕС и имущество должны быть заморожены.

Источник: Интерфакс