Вонь невыносима: Требуют вскрыть кишащую кошками и собаками квартиру жители ул. Ленина Бердска

Домашние животные источают неприятный запах из квартиры и не дают покоя соседям. Бердчане обратились за помощью в мэрию. Жильцы напишут заявление в полицию, чтобы те могли проверить квартиру.

Вонь от животных из квартиры на ул. Ленина не дает покоя соседям

Кошками и собаками кишит квартира в доме №87 на ул. Ленина. За помощью жильцы обратились в мэрию Бердска, которых беспокоит ужасная вонь, она проникает даже через щели в стенах к другим жильцам. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня рассказала начальник общественной приемной мэра Бердска Юлия Линк.

— Жильцы обратились к главе города по факту неприятного соседства. Было проведено совещание с участием Роспотребнадзора, административно-технической инспекции. Этот вопрос требует проработки несколькими службами. Было принято решение, что необходимо лично обращение жителей в федеральные органы и в полицию, — уточнила Юлия Владимировна сегодня, 14 октября.

После того, жильцы напишут обращение в контролирующие инстанции и в отдел МВД Бердска, они смогут выехать и проверить факт нарушения санитарных норм. Только после этого органы местной власти смогут помочь страдающим от запахов соседям. Читайте подробности в ближайшее время.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» до рвоты доводит запах от испражнений нескольких десятков псов жители частного сектора Бердска. На территории частного дома по ул. Красная Сибирь живут, плодятся и умирают собаки.