Выпускница из школы №1 Бердска завоевала титул «1-я вице-мисс ЗОЖ-2019» в регионе

17-летняя Виктория Селенкова считает, можно есть все что угодно, важно находиться в гармонии с собой, любить свое дело.

Виктория Селенкова считает, что здоровый образ жизни- это в первую очередь гармония с собой

На областной конкурс Викторию Селенкову пригласили после участия в городском «ЗОЖ-2019», где она стала лучшей сразу в трех номинациях: «Мисс грация», «Мисс спорт» и «Вторая вице-мисс здоровый образ жизни».

Областной конкурс проходил в конце сентября на территории гостиницы «Приморье», расположенной на живописном берегу Обского моря.

Девушка посещала мастер-классы, участвовала в фотосессиях, встречалась с победительницами конкурсов красоты.



— Здоровый образ жизни — это, в первую очередь, гармония с собой. Не обязательно правильно питаться: в 9 утра у тебя курица, днем — суп. Я могу есть все что угодно, но главное — находиться в гармонии с собой, любить свое дело, тогда у тебя будет больше сил, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Виктория.Девушка занималась художественной гимнастикой, театром. Жительница Бердска считает себя красивой. По ее мнению, у любой девушки есть изюминка, которая делает ее особенной.Подробности в ближайшее время.