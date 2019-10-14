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Выпускница из школы №1 Бердска завоевала титул «1-я вице-мисс ЗОЖ-2019» в регионе

18:00 14.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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17-летняя Виктория Селенкова считает, можно есть все что угодно, важно находиться в гармонии с собой, любить свое дело.

Выпускница из школы №1 Бердска завоевала титул «1 я вице мисс ЗОЖ 2019» в регионе
Виктория Селенкова считает, что здоровый образ жизни- это в первую очередь гармония с собой

На областной конкурс Викторию Селенкову пригласили после участия в городском «ЗОЖ-2019», где она стала лучшей сразу в трех номинациях: «Мисс грация», «Мисс спорт» и «Вторая вице-мисс здоровый образ жизни».
Областной конкурс проходил в конце сентября на территории гостиницы «Приморье», расположенной на живописном берегу Обского моря.
Девушка посещала мастер-классы, участвовала в фотосессиях, встречалась с победительницами конкурсов красоты.

— Здоровый образ жизни — это, в первую очередь, гармония с собой. Не обязательно правильно питаться: в 9 утра у тебя курица, днем — суп. Я могу есть все что угодно, но главное — находиться в гармонии с собой, любить свое дело, тогда у тебя будет больше сил, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Виктория.
Девушка занималась художественной гимнастикой, театром. Жительница Бердска считает себя красивой. По ее мнению, у любой девушки есть изюминка, которая делает ее особенной.
Подробности в ближайшее время.

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