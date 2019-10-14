Насмерть задавил 37-летнего пешехода и скрылся с места ДТП водитель Toyota Harrier в Новосибирске

Через несколько часов водитель самостоятельно явился в отдел полиции, признался в содеянном и предоставил к осмотру автомобиль.

В Дзержинском районе произошло ДТП со смертельным исходом

13 октября ночью в Дзержинском районе 34-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер», следовавший по улице Аллея «Ж» в садовом обществе «Золотая горка», совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход – 37-летний житель Калининского района скончался на месте аварии.

Через несколько часов водитель самостоятельно явился в отдел полиции, признался в содеянном и предоставил к осмотру автомобиль.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: МВД по НСО