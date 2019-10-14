Как нужно ходить, чтобы мозг не состарился раньше времени?

«Доктора знают, что люди, которые медленно ходят в свои 70 или 80, умирают чаще, чем более быстрые ходоки тех же лет. Наше исследование охватывает период от дошкольного до зрелого возраста и показывает, что медленная ходьба становится проблемным признаком задолго до старости», — рассказал один из авторов работы, Терри Моффитт, пресс-службе Университета Дьюка.

В длительном исследовании участвовали более 900 жителей Новой Зеландии, родившихся в Данидине, втором по величине городе Южного острова страны, в 1972 или 1973 годах. Всем участникам на момент эксперимента уже исполнилось 45 лет. В течение всей жизни ученые исследовали здоровье этих людей, а также опрашивали их о самочувствии. На финальной стадии работы исследователи при помощи МРТ исследователи состояние их мозга.

Результаты показали, что в среднем у людей, которые медленно ходят, меньше объем мозга, плотность коры головного мозга, также исследователи выявили признаки, связанные с болезнью малых сосудов. Это состояние может приводить к слабоумию и ишемическим инсультам. В целом исследование свидетельствовало о том, что мозг таких людей постарел быстрее.

Кроме того, ученые попросили восемь человек посмотреть на фотографии всех участников эксперимента и оценить их возраст. В среднем люди, которые ходят медленнее, казались этим наблюдателям старше, чем быстрые ходоки.

Исследование было бы более полным, если бы ученые располагали еще и изображениями МРТ-сканирования участников в 5-летнем возрасте – тогда можно было бы сравнить, насколько быстро развивался их мозг в детстве. Однако хотя новозеландские врачи и делали подобное снимки более 40 лет назад, сейчас они, к сожалению, не сохранились.