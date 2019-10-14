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Маньяк: Экс-полицейский 15 лет насиловал женщин в Стрежевом

16:15 14.10.2019 Фото: pixabay.com
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60-летнего жителя Стрежевого опознала одна из потерпевших.

Маньяк: Экс полицейский 15 лет насиловал женщин в Стрежевом
В Томской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии особо тяжких преступлений, совершаемых на протяжении 15 лет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области совместно с оперативными сотрудниками региональных УМВД и УФСБ задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в совершении серии преступлений против половой свободы и неприкосновенности в городе Стрежевой, совершаемых на протяжении 15 лет.

По данным следствия, в период с 2004 года по 2017 год на территории г. Стрежевой Томской области было совершено несколько эпизодов нападения на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники отдела криминалистики регионального СК России более 20 раз выезжали в г.Стрежевой для проведения координации следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений. Главным управлением криминалистики (Криминалистическим центром) СК России на постоянной основе оказывалась практическая и методическая помощь в их раскрытии.

В результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик при производстве дополнительной генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель г.Стрежевой. Подозреваемый был опознан одной из потерпевших.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.2 ст.131 УК РФ (в ред. от 26.07.2004), п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ (два эпизода), п.«б» ч.2 ст.132 УК РФ (два эпизода). Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

Местные СМИ пишут, что подозреваемый раньше работал в полиции.

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