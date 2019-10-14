Небесный гул в ушах: вертолеты кружат над крышами и головами. Испуганы жители Бердска

Пилоты опускаются низко над зданиями в центре Бердска и пугают жителей. Таким образом вертолетчики авиаклуба ДОСААФ обучаются и отрабатывают полеты в условиях городской обстановки.

Пилоты вертолетов отрабатывают полеты в городских условиях над центром Бердска

Сегодня, 14 октября, весь день над центром Бердска кружит вертолет. Он опускается низко над зданиями и будоражит горожан. Зачем железная птица опускается до жилых строений? Горожане задают вопросы. Подробности «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник управления Гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев.

— Пилоты авиаклуба ДОСААФ выполняют плановые полеты, — уточнил Василий Васильевич сегодня, 14 октября.

Никакой опасности вертолеты не представляют. Они проводят учения в условиях городской обстановки. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», этим летом также небесный гул беспокоил жителей — над Бердском кружили вертолеты военной авиации, отрабатывая ночные полеты.

Веролеты летали на акваторией Бердска и вчера,1 3 октября.

Вертолет кружит над крышами зданий.

Автор видео Алена Романцова.