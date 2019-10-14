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Что ты делаешь, сынок: жуткие фото превращения сына в наркомана за 7 месяцев выложила мать

17:00 14.10.2019 Фото: © Facebook / Jennifer Salfen-Tracy
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По словам убитой горем матери, всего за семь месяцев наркотики изменили её 26-летнего сына Коди Бишопа до неузнаваемости.

Что ты делаешь, сынок: жуткие фото превращения сына в наркомана за 7 месяцев выложила мать
С первого фото на нас смотрит здоровый, сильный парень

Дженнифер Сальфен-Трейси из Миссури, США, поделилась своей болью и криком о помощи, отмечая, что в подобной ситуации могут находиться многие.
Дженнифер опубликовала в «Фейсбуке» грустный рассказ о своём сыне, показав, что с ним сделала наркозависимость, пишет Metro. По словам убитой горем матери, всего за семь месяцев наркотики изменили её 26-летнего сына Коди Бишопа до неузнаваемости. С первого фото на нас смотрит здоровый, сильный парень.
А на втором видны страшные последствия зависимости. В исхудавшем, покрытом язвами парне сложно узнать улыбчивого сына, мужа и отца, которого любила вся семья. Дженнифер рассказала, что последнее время её сын бродяжничал в Лас-Вегасе, но вот уже несколько недель не выходит на связь.

Что ты делаешь, сынок: жуткие фото превращения сына в наркомана за 7 месяцев выложила мать

А на втором видны страшные последствия зависимости

«Лицо героина и метамфетамина… < …> Коди всё ещё бродяжничает в Лас-Вегасе, от него не было вестей уже несколько недель. Слышать, что он плохо поступает, тяжело, но ещё тяжелее ничего не знать < …> Коди, позвони нам, мы тебя любим»
Женщина обратилась к людям, которые тоже находятся в подобной ситуации, чьи близкие оказались в беде и страдают от наркозависимости. По её словам, это опасная проблема, затронувшая многих, и она требует коллективного решения.

Источник: life.ru

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От редакции

Есть способ справиться с наркотиками?

Аноним, 14 октября 2019 17:36
Это его Русский "крокодил" поедает!
Новый мэр, 14 октября 2019 18:19
Это не он, в прошлых новостях будущее России видел?
Аноним, 14 октября 2019 19:44
Редакция газеты, а вы можете точно такие же фото выложить, по теме, превращение нормального парня в Алкаша- который "знает свою меру"??? Я точно знаю, что разницы на фото , между нарком и Алкашом ВЫ ТОЧНО НЕ НАЙДЁТЕ!!! ЭТО ОДНА И ТА ЖЕ ДЕГРАДАЦИЯ-СМЕРТЬ!!!
Аноним, 14 октября 2019 20:14
Гера так не сожрет, это китайские вкусняшки
Аноним, 14 октября 2019 20:42
"Гера так не сожрет, это китайские вкусняшки"

Гурманы, какая разница, что это за наркота! Вам про ЧТО ДЕЛАТЬ говорят! у нас по Бердску таких ни меньше шарахается, а вы про типы наркотиков философствуете!
"Женщина обратилась к людям, которые тоже находятся в подобной ситуации, чьи близкие оказались в беде и страдают от наркозависимости. По её словам, это опасная проблема, затронувшая многих, и она требует коллективного решения."
Проблема, затронувшая многих, и она требует коллективного решения...

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