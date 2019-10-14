Что ты делаешь, сынок: жуткие фото превращения сына в наркомана за 7 месяцев выложила мать

С первого фото на нас смотрит здоровый, сильный парень

Дженнифер Сальфен-Трейси из Миссури, США, поделилась своей болью и криком о помощи, отмечая, что в подобной ситуации могут находиться многие.

Дженнифер опубликовала в «Фейсбуке» грустный рассказ о своём сыне, показав, что с ним сделала наркозависимость, пишет Metro. По словам убитой горем матери, всего за семь месяцев наркотики изменили её 26-летнего сына Коди Бишопа до неузнаваемости. С первого фото на нас смотрит здоровый, сильный парень.

А на втором видны страшные последствия зависимости. В исхудавшем, покрытом язвами парне сложно узнать улыбчивого сына, мужа и отца, которого любила вся семья. Дженнифер рассказала, что последнее время её сын бродяжничал в Лас-Вегасе, но вот уже несколько недель не выходит на связь.

А на втором видны страшные последствия зависимости

«Лицо героина и метамфетамина… < …> Коди всё ещё бродяжничает в Лас-Вегасе, от него не было вестей уже несколько недель. Слышать, что он плохо поступает, тяжело, но ещё тяжелее ничего не знать < …> Коди, позвони нам, мы тебя любим»

Женщина обратилась к людям, которые тоже находятся в подобной ситуации, чьи близкие оказались в беде и страдают от наркозависимости. По её словам, это опасная проблема, затронувшая многих, и она требует коллективного решения.

Источник: life.ru