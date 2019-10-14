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Экс-главу филиала ВТБ суд вернул на нары в Новосибирске

17:30 14.10.2019 Фото: pixabay.com
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Вадима Григорьева, осужденного на девять с половиной лет за хищение у кредитной организации свыше 1,1 млрд руб., до рассмотрения апелляции оставили на свободе.

Экс главу филиала ВТБ суд вернул на нары в Новосибирске
Экс-главу филиала ВТБ отправили обратно в лагерь досиживать срок

Сегодня, 14 октября, новосибирский областной суд взял под стражу и отправил обратно за решетку экс-главу регионального филиала ВТБ Вадима Григорьева, осужденного на девять с половиной лет за хищение у кредитной организации свыше 1,1 млрд руб. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала прокурор апелляционного отдела облпрокуратуры Ксения Клековкина.

Приговор Вадиму Григорьеву вынесли еще в марте 2017 года. По ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег) экс-глава местного филиала ВТБ получил девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. Выйти на свободу он был должен только в 2026 году. Однако уже в мае 2018 года экс-банкир подал в новосибирский райсуд прошение об освобождении по болезни. Это ходатайство было удовлетворено, и бывшего финансиста отпустили из колонии.

Больше чем через год прокуратура добилась отмены этого решения. Ходатайство бывшего банкира об освобождении вернули на новое рассмотрение в тот же райсуд, который на этот раз его не удовлетворил.

Теперь пришла очередь уже экс-финансиста жаловаться. До рассмотрения апелляции бывший топ-менеджер филиала ВТБ оставался на свободе. Сегодня новосибирский облсуд отклонил его жалобу и изменил меру пресечения на заключение под стражу. После полутора лет на свободе Вадим Григорьев вернется в колонию досиживать срок.

Источник: Ъ

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От редакции

Выйдет по УДО?

Аноним, 14 октября 2019 17:47
НВР:
Да
Гость, 14 октября 2019 19:37
НВР: Да. Через полгода.

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