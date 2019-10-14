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Кочегарят: Запах гари и дым заволакивают по вечерам частный сектор Бердска

15:15 14.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Смог стоит в низинах из-за топящихся печей. Штиль не позволяет дымке быстро развеяться. Превышения ПДК вредных примесей в бердском воздухе не обнаружено.

Кочегарят: Запах гари и дым заволакивают по вечерам частный сектор Бердска
Дым от лесных пожаров стоял в Бердске летом 2019 года

Массовых жалоб на смог в Бердске по вечерам за последний месяц не наблюдалось. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал сегодня, 14 октября, начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев. По его словам, один человек пожаловался на дымку и запах гари, предположив, что горит городская мусорная свалка.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», полигон твердых коммунальных отходов не горит уже более года — после того, как там начали применять эффективный способ утилизации мусора. Кроме того, в момент жалобы свалка не попадала в розу ветров.

По словам экологов, смог от топящихся печей в частном секторе скапливается в низинах и не уходит, поскольку стоит безветренная погода. Но концентрация вредных примесей от сжигания дров и угля в бердском воздухе ничтожная. Управление природными ресурсами постоянно проводит замеры, ежемесячно предоставляя информацию о загрязнении атмосферы в Роспотребнадзор. Превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей не зафиксировано.

Однако особо чувствительные люди, могут испытывать дискомфорт от вечернего задымления в некоторых частях города. Но нынешнюю дымку не сравнить со смогом, который почти неделю держал в плену Бердск в июле 2019 года, когда горели сибирские леса на огромной площади.

— Это опять дым. Мой анализатор воздуха показывает 90 мг/м2 PM10 и 80 мг/м2 канцерогенных PM2.5. Это, конечно не тот ад, что был пару недель назад, но дышать таким воздухом всё равно опасно, — сообщал читатель «Курьер. Среда. Бердск».

По оценке сервиса «CityAir» в соседнем Новосибирске на 19 августа количество вредных веществ в воздухе находится на небезопасном уровне. Воздух загрязнен на 7 баллов из 10. Уровень частиц PM2.5 составляет 135 мкг на кубический метр, нормой считается 65 мкг. Дымка в Новосибирске и Бердске может задержаться, так как скорость ветра по данным Западно-Сибирского УГМС небольшая, всего 4 м/с, ветер северо-западный.

По данным сервиса, в августе до этого дня загрязнение воздуха не превышало 5 баллов, максимальное количество PM2.5 не превышало 101 мкг на кубический метр.

Напомним, что впервые дымка в Бердске была замечена 20 июля, ее причиной стали пожары в Сибири. В такой ситуации спасатели рекомендуют минимизировать пребывание на открытом воздухе.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», во время лесных пожаров в Красноярском крае лишь двое бердчан официально пожаловались в ЕДДС на туман и запах гари, мешающий дышать.
Но и тогда, по сообщению МЧС, угрозы для жизни и здоровья населения не было.

Отмените спорт и курение

В МЧС региона рекомендуют жителям Новосибирской области при обнаружении задымления атмосферы соблюдать меры личной безопасности:

— по возможности минимизируйте время пребывания на открытом воздухе;
— во время пребывания на открытом воздухе необходимо использовать увлажненные защитные маски;
— ограничьте дополнительную физическую активность и временно откажитесь от посещения фитнес-клубов, -занятий спортом (кроме плавания в закрытых бассейнах), так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;
-плотно закрывайте окна и двери, щели между дверями и окнами рекомендуется уплотнять влажной тканью;
-больше пейте! Для возмещения потери солей и микроэлементов в связи с интенсивным выделением пота. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли, не сладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай;
-для снижения токсического воздействия смога (при отсутствии противопоказаний), принимайте поливитамины;
-в пище придерживайтесь легкой фруктово-овощной диеты;
-откажитесь от сладких газированных напитков, а также исключите алкоголь;
-воздержитесь от курения;
-как можно чаще проводите влажную уборку помещений;
-используйте увлажнители воздуха;
-несколько раз в день умывайтесь, принимайте прохладный душ и носите одежду из натуральных тканей;
-по возможности организуйте орошение водой придомовой территории.

В случае возникновения признаков одышки, кашля, бессонницы, а так же при общем ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью. При наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения, рекомендованные лечащим доктором.

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От редакции

Вы ощущаете вечерний смог?

Аноним, 14 октября 2019 15:20
я вчера дневной смог ощущал - в частном секторе пытались сжечь все что можно перед наступлением зимы.
Аноним, 14 октября 2019 16:05
спасибо администрации им по Зощенко не коптит ваша печка говорил ответ работник ползком пробираясь к двери . Дайте людям газ и экология лучше будет а по сжиганию это наша доблестная полиция не дорабатывает жечь не самогон варить за версту видно вот только лень дойти .
Аноним, 14 октября 2019 16:34
кто реально хотел - давно с газом в бердске

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