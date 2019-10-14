Сломала позвоночник и голень неудачно приземлившаяся на автомобиль парапланеристка на аэродроме «Бердск-Южный»

ЧП произошло в день закрытия сезона полетов. На аэродром приехали много гостей, и собралось много машин. Девушка попала в нисходящий поток воздуха, не рассчитала траекторию и зацепила автомобиль.

Перелом позвоночника и голени получила парапланеристка-курсантка на аэродроме «Берлдск-Южный» 13 октября. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» девушка врезалась в автомобиль при приземлении на параплане. Происшествие произошло в день закрытия лётного сезона. Руководитель парапланерного клуба Александр Орлов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что на официальное закрытие были приглашены много гостей.

— Основные полёты тандема шли на северном старте. Самостоятельные пилоты, в том числе несколько наших выпускников, чтобы не толпиться на одном старте ушли летать с восточного старта. Одна из наших пилотесс, взлетев с восточного старта, перелетела к нам. Заходя на посадку, оказалась среди хаотично стоящих на поле машин. Попала в нисходящий поток, её просадило, она не рассчитала траекторию, и на приземлении по касательной зацепила одну из машин. Девушке диагностировали повреждение крестца и ноги. Сейчас она находится в больнице, — уточнил Александр Валерьевич сегодня, 14 октября.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что девушка при столкновении с машиной сломала голень и позвоночник. Также Александр Орлов рассказал, когда вызвали «скорую помощь», то она вначале по ошибке приехала на аэродром Бердск Центральный. Оттуда её перенаправили на «Бердск Южный». Медики увезли девушку в Искитимскую центральную больницу, где она сейчас проходит лечение.